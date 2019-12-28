Погиб молодой белорусский художник Захар Кудин

Источник материала: Tut.by

Умер белорусский художник Захар Кудин. Ему было всего 33 года. Об этом сообщила его сестра в Facebook.



Захар Кудин. Фото из архива TUT.BY

Захар Кудин родился и жил в Минске. Окончил Минский государственный художественный колледж. Занимался скульптурой, живописью, диджитал-искусством.

Художник успел провести пять персональных экспозиций. Выставлялся в Беларуси, США, Польше, Германии. Представлял Беларусь на международном биеннале в Пекине. Участвовал в минском фестивале Vulica Brasil.

Работы Кудина находятся в частных коллекциях Европы, Азии и Америки. В 2015 и 2016 году Захар Кудин стал конкурсантом проекта «Осенний салон» с Белгазпромбанком.

Стал героем фильма Максима Шведа «Чистое искусство». Фильм участвовал в кинофестивале «Листопад» и получил приз за лучшую режиссуру на международном фестивале «Артдокфест» в Риге.

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Как сообщает Белсат со ссылкой на режиссера Максима Шведа, Захар Кудин покончил жизнь самоубийством.