ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Танзании умерла Фауста - старейшая в мире самка черного носорога

29.12.2019 17:35 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Танзании умерла старейшая в мире самка черного носорога. Фаусте было 57 лет, пишет Русская служба ВВС


Фауста. Фото с сайта ВВС

Впервые ее заметили в кратере Нгоронгоро, являющемся естественным заповедником, в 1965 году, когда ей было три года.

Она жила на вольном выпасе 54 года, но в последнее время по состоянию здоровья находилась под постоянным присмотром специалистов по охране животных.

У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни.

В 2016 году у нее ослабло зрение и она стала болеть из-за постоянных нападений гиен.

«Злобные животные, особенно гиены, начали на нее нападать, причиняя ей серьезные травмы», — рассказал африканской службе Би-би-си Фредди Манонги из Службы по охране заповедника Нгоронгоро. — В начале 2016 года мы вынуждены были поместить ее под постоянное наблюдение".

Он также отметил, что в тот день, когда умерла Фауста, родился еще один носорог.

В своем официальном заявлении Манонги сообщил, что, согласно документации, «Фауста прожила дольше любого другого носорога в мире и умерла от естественных причин 27 декабря».

На воле носороги обычно живут от 37 до 43 лет, а в неволе доживают и до 50-ти.

До этого самка южноафриканского белого носорога Сана считалась самой старой в мире. Она прожила 55 лет и скончалась в 2017 году в неволе, во французском сафари-парке Planète Sauvage.

Восточноафриканские черные носороги — исчезающий вид, поскольку на них охотятся из-за их рога. Их популяция крайне низка, но усилиями специалистов по охране окружающей среды стала постепенно пополняться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ей было 57 лет. У Фаусты не было потомства, что, как полагают зоологи, поспособствовало ее долгой жизни.
 
Новости дня
Новости культуры
 
В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика