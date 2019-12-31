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Тест. Узнай событие прошлого года по фотографии
01.01.2020 16:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За спиной новогодняя ночь, 2019 год остался в прошлом, но его события все еще свежи в памяти. Давайте проверим, насколько внимательно вы читали новости TUT.BY в прошлом году? Некоторые вопросы с подвохом, но все события, запечатленные на фотографиях теста, действительно происходили в 2019 году. Удачи и с Новым годом!
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Давайте проверим, насколько внимательно вы читали новости TUT.BY в прошлом году? Некоторые вопросы с подвохом, но все события, запечатленные на фотографиях теста...
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