Тест. Узнай событие прошлого года по фотографии

Источник материала: Tut.by

За спиной новогодняя ночь, 2019 год остался в прошлом, но его события все еще свежи в памяти. Давайте проверим, насколько внимательно вы читали новости TUT.BY в прошлом году? Некоторые вопросы с подвохом, но все события, запечатленные на фотографиях теста, действительно происходили в 2019 году. Удачи и с Новым годом!