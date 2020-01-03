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Знаете, кто написал «Тайную вечерю» и «Поцелуй Иуды»? Давайте проверим. Предрождественский тест

04.01.2020 10:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В тесте использованы изображения с сайтов ru.wikipedia.org, artchive.ru. За титульную гифку спасибо giphy.com.

 
 
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