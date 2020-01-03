|
Знаете, кто написал «Тайную вечерю» и «Поцелуй Иуды»? Давайте проверим. Предрождественский тест
04.01.2020 10:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В тесте использованы изображения с сайтов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практически каждый известный художник любил и охотно переосмысливал библейские сюжеты в своем творчестве. Особенно этим увлекались художники Возрождения (но не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)