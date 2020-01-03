Бык топчет и поднимает людей на рога: видео традиционного развлечения в Перу

Источник материала: Tut.by

В перуанском городе Уанкавелика каждый Новый год отмечают необычным и жестким мероприятием — прогоном быка. Животное выпускают на волю, и сотни людей дразнят его, из-за чего бык приходит в ярость и начинает бросаться на толпу. Не обходится без пострадавших. Посмотрите, как это происходит.