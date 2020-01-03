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Бык топчет и поднимает людей на рога: видео традиционного развлечения в Перу

04.01.2020 12:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В перуанском городе Уанкавелика каждый Новый год отмечают необычным и жестким мероприятием — прогоном быка. Животное выпускают на волю, и сотни людей дразнят его, из-за чего бык приходит в ярость и начинает бросаться на толпу. Не обходится без пострадавших. Посмотрите, как это происходит.

 
 
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Прогон быка - традиционное мероприятие в испаноязычных странах.
 
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