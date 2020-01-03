ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Главная елочка страны» порадовала детей из Минской области

04.01.2020 — Новости Культуры | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Такое совместное новогоднее мероприятие для 400 детей работников отрасли образования Минщины впервые организовали областная организация профсоюзов и главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Юных жителей области тепло приветствовали начальник главного управления по образованию облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич и председатель Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Николай Николаевич Башко.

Ребята с огромным удовольствием следили за действием сказочного представления «Главная елочка страны» и с восторгом аплодировали его волшебным героям.

Разумеется, и в этой новогодней истории не обошлось без подарков, предусмотренных организаторами.

Атмосфера волшебного праздника, сюрпризы Деда Мороза и Снегурочки по-настоящему уверили ребят, что чудеса существуют!

https://uomoik.gov.by

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящая Christmas story ожидала ребят в малом зале Дворца Республики Беларусь 3 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Бык топчет и поднимает людей на рога: видео традиционного развлечения в Перу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика