«Главная елочка страны» порадовала детей из Минской области

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Такое совместное новогоднее мероприятие для 400 детей работников отрасли образования Минщины впервые организовали областная организация профсоюзов и главное управление по образованию Минского областного исполнительного комитета.

Юных жителей области тепло приветствовали начальник главного управления по образованию облисполкома Татьяна Валентиновна Апранич и председатель Минской областной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Николай Николаевич Башко.

Ребята с огромным удовольствием следили за действием сказочного представления «Главная елочка страны» и с восторгом аплодировали его волшебным героям.

Разумеется, и в этой новогодней истории не обошлось без подарков, предусмотренных организаторами.

Атмосфера волшебного праздника, сюрпризы Деда Мороза и Снегурочки по-настоящему уверили ребят, что чудеса существуют!