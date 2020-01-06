ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

07.01.2020 — Новости Культуры | Голас Сененшчыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Голас Сененшчыны

В рамках акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» на сцене РЦКиНТ выступили звёзды белорусской эстрады, такие как Инна Афанасьева, Ольга Плотникова, Саша Немо. Порадовали сенненцев своим выступлением шоу казачьей песни и танца «Маме нравится» и шоу балет «Феерия».

Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

Фото Аллы ЯКОВЛЕВОЙ.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» на сцене РЦКиНТ выступили звёзды белорусской эстрады, такие как Инна Афанасьева, Ольга...
 
Новости дня
Новости культуры
 
В России определили самый популярный телеканал по итогам года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика