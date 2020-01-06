Звёзды белорусской эстрады поздравили сенненцев с Рождеством

В рамках акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» на сцене РЦКиНТ выступили звёзды белорусской эстрады, такие как Инна Афанасьева, Ольга Плотникова, Саша Немо. Порадовали сенненцев своим выступлением шоу казачьей песни и танца «Маме нравится» и шоу балет «Феерия».
Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».
Фото Аллы ЯКОВЛЕВОЙ.
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В рамках акции Федерации профсоюзов Беларуси «Мы – вместе» на сцене РЦКиНТ выступили звёзды белорусской эстрады, такие как Инна Афанасьева, Ольга...