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Славься, земля краснолукская!..

08.01.2020 — Новости Культуры | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Не только природными красотами удивляет и знаменит данный край. Главное его богатство — это люди.Не только природными красотами удивляет и знаменит данный край. Главное его богатство — это люди. В разные годы рождала краснолукская земля таланты, которые потом прославляли её. Достаточно назвать имя известной художницы Ольги Дёмкиной, ныне живущей во Франции. Уроженка Забоенья — признанный мастер мирового уровня. Её картины по достоинству оценили тысячи и тысячи почитателей искусства. И ведь в каждой работе художницы есть частичка её малой родины. В этом можно не сомневаться.

Славься, земля краснолукская!..

Во время открытия экспозиции в выставочном зале Новолукомльского Дворца культуры.

Картины Ольги Дёмкиной, что естественно, заняли центральное место на экспозиции, посвященной историко-культурному наследию краснолукской земли. Масштабная выставка открылась в минувшую субботу в Новолукомльском Дворце культуры. Сельисполком, культучреждения, расположенные на территории сельсовета, школа сделали многое, чтобы максимально полно рассказать об истории родного края и о своих замечательных земляках.
В назначенное время в выставочном зале ДК собралась многочисленная публика. Мероприятие вызвало живой интерес у жителей города энергетиков. В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель председателя райисполкома Инна Сыровченко, председатель Новолукомльского горисполкома Виталий Фадеев и другие.
Поистине богата краснолукская земля. Изведала она немало испытаний. Разумеется, важное место отведено теме Великой Отечественной войны. Многие уроженцы краснолукского края мужественно сражались на фронтах, приближали победу в партизанских отрядах. Среди них ветераны Великой Отечественной войны В. Г. Андреев, И. Н. Вышедко, П. И. Тюхай.

Славься, земля краснолукская!..

Картины знаменитой землячки Ольги Дёмкиной — настоящий золотой фонд.

Люди, жившие здесь в разные годы, развивали народное хозяйство, добросовестно трудились, возрождали культурные традиции. Что особенно важно, портреты многих из них размещены на экспозиции (Н. В. Капитанович, В. Ф. Булай, К. Н. Ткаченко, Н. В. Зуёнок, В. Е. Семенник, М. В. Чуес и другие).
Современники стараются не отставать. Живы народные ремёсла. Жители Краснолукского сельсовета вышивают, рисуют, моделируют. Немало работ народных умельцев могут увидеть посетители выставки. Всё это производит неизгладимое впечатление. Как и историко-фольклорный уголок в стиле «Белорусской хатки». Можно здесь изучить быт наших предков, то, как они жили и вели хозяйство.

Славься, земля краснолукская!..

О выставке можно рассказывать долго. Но лучше прийти и увидеть всё своими глазами. Обязательно посетите экспозицию и оцените по достоинству старания жителей Краснолукского сельсовета. Здесь на различных стендах, в картинах, скульптурах, фотографиях, поделках великолепно отражено время. Славное прошлое тесно переплетено с днём сегодняшним.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 

 
 
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Не только природными красотами удивляет и знаменит данный край. Главное его богатство — это люди.Не только природными красотами удивляет и
 
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