Во Франции умер известный звездный парикмахер

Источник материала: Tut.by

Умер известный стилист и парикмахер Жак Дессанж. Мастеру было 94 года, он скончался в Париже 7 января, сообщают французские СМИ.

Décès de Jacques Dessange, coiffeur des stars et homme d’affaires (avocat à l' #AFP ) pic.twitter.com/rkFanseaA3 — Agence France-Presse (@afpfr) January 7, 2020

Жак Дессанж — основатель всемирной сети салонов красоты премиум-класса и марки профессиональных средств для ухода за волосами. Он начал свою карьеру в маленькой семейной парикмахерской в качестве помощника своего отца, а в 19 лет отправился покорять Париж. В 1949 году Дессанж поступил на работу парикмахером моделей ателье высокой моды Christian Dior. В 1954 г. открыл в Париже свой первый салон красоты.

На сегодняшний день открыто около 1700 салонов сети Jacques Dessanges в 43 странах мира, в том числе и в Беларуси.

Дессанж работал с такими звездами, как Катрин Денев, Одри Хепберн, Джин Сиберг, Джейн Фонда, Брижит Бардо. Прическа, которую он создал для роли Бардо в фильме «Бабетта идет на войну», копировали женщины по всему миру.

Дессанж также ввел в моду короткую женскую стрижку «гарсон» и мелирование.

В 2004 году Жак Дессанж передал бразды правления созданной им империей своему сыну Бенжамину. В ноябре 2007 года Бенжамин Дессанж в рамках празднования 50-летия открытия первого салона «Дессанж» в Париже посетил Минск .