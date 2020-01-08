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Гарри и Меган откажутся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и будут сами зарабатывать на жизнь

08.01.2020 23:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Об этом пара сообщила в Instagram.

— После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на шаг, чтобы играть новую, прогрессивную роль в этом институте (монархии. — Прим. TUT.BY), — написали герцоги Сассекские.

Они сообщают, что планируют жить на два дома — в Соединенном Королевстве и Северной Америке, а также самостоятельно зарабатывать на жизнь. При этом, отмечается в сообщении, пара продолжит полностью поддерживать королеву.

— Это географическое «равновесие» позволит нам, во-первых, воспитать сына в уважении к королевской традиции, в которой он родился, и при этом, во-вторых, сосредоточиться на нашей следующей цели — запуске новой благотворительной организации, — пишут Гарри и Меган.

Они обещают поделиться всеми подробностями своего шага.

— До тех пор, пожалуйста, примите наши слова благодарности за вашу постоянную поддержку.

В Букингемском дворце заявили, что понимают желание Гарри и Меган, однако для решения этих вопросов потребуется время.

«Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии», — говорится в официальном заявлении дворца.

Сообщение в Instagram Гарри и Меган появилось спустя сутки после возвращения пары из Канады, где они вместе с маленьким Арчи провели больше месяца, а также встретили Рождество и Новый год.

Ранее пара, напомним, жаловалась, что пристальное внимание прессы разрушает их жизнь.

Высокопоставленными членами семьи кроме самой королевы считаются только ее дети, принцы Уильям и Гарри и их жены. Расходы королевской семьи покрываются из гранта, выделяемого правительством, а также доходами от королевской собственности.

 
 
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Они сообщают, что планируют жить на два дома - в Соединенном Королевстве и Северной Америке, а также самостоятельно зарабатывать на жизнь. При этом, отмечается в...
 
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