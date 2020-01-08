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Гарри и Меган откажутся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и будут сами зарабатывать на жизнь
08.01.2020 23:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Об этом пара сообщила в Instagram.
— После многих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решились в этом году на шаг, чтобы играть новую, прогрессивную роль в этом институте (монархии. — Прим. TUT.BY), — написали герцоги Сассекские.
Они сообщают, что планируют жить на два дома — в Соединенном Королевстве и Северной Америке, а также самостоятельно зарабатывать на жизнь. При этом, отмечается в сообщении, пара продолжит полностью поддерживать королеву.
— Это географическое «равновесие» позволит нам, во-первых, воспитать сына в уважении к королевской традиции, в которой он родился, и при этом, во-вторых, сосредоточиться на нашей следующей цели — запуске новой благотворительной организации, — пишут Гарри и Меган.
Они обещают поделиться всеми подробностями своего шага.
— До тех пор, пожалуйста, примите наши слова благодарности за вашу постоянную поддержку.
В Букингемском дворце заявили, что понимают желание Гарри и Меган, однако для решения этих вопросов потребуется время.
«Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии», —
Сообщение в Instagram Гарри и Меган появилось спустя сутки после возвращения пары из Канады, где они вместе с маленьким Арчи провели больше месяца, а также встретили Рождество и Новый год.
Ранее пара, напомним,
Высокопоставленными членами семьи кроме самой королевы считаются только ее дети, принцы Уильям и Гарри и их жены. Расходы королевской семьи покрываются из гранта, выделяемого правительством, а также доходами от королевской собственности.
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Гарри и Меган откажутся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и будут сами зарабатывать на жизнь
Они сообщают, что планируют жить на два дома - в Соединенном Королевстве и Северной Америке, а также самостоятельно зарабатывать на жизнь. При этом, отмечается в...
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