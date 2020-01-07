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«Все маленькие котята хотят играть». Посмотрите, как на границе с Беларусью резвилась семья рысей
08.01.2020 18:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литовские пограничники у себя на страничке в Facebook
Животных на границе зафиксировала система наблюдения. Пограничники прокомментировали видео: «Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома это или на границе с Беларусью».
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Литовские пограничники у себя на страничке в Facebook выложили забавное видео. На контрольно-следовую полосу на одном из участков литовско-белорусской границе вышло...
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