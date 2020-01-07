«Все маленькие котята хотят играть». Посмотрите, как на границе с Беларусью резвилась семья рысей

Источник материала: Tut.by

Литовские пограничники у себя на страничке в Facebook выложили забавное видео. На контрольно-следовую полосу на одном из участков литовско-белорусской границы вышло семейство рысей — мама и несколько котят.

Животных на границе зафиксировала система наблюдения. Пограничники прокомментировали видео: «Все маленькие котята хотят играть. И не важно, дома это или на границе с Беларусью».