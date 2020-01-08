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В первый день продажи раскупили 1200 билетов на театральный форум «М.@rt.контакт» в Могилеве
09.01.2020 21:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1200 билетов раскупили за первый день с начала продаж на спектакли XV Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт-2020». Ожидаемо наибольшим спросом пользовались билеты на открытие и закрытие фестиваля.
Популярностью пользуются также билеты на спектакль «Комедия о вдове» Московского театра имени Евгения Вахтангова.
Стоимость билетов — в среднем 20−25 рублей. На открытие фестиваля чуть выше — 30−35 рублей.
Купить билеты можно в театральной кассе, а также через интернет.
Открытие форума «М.@rt.контакт-2020» состоится 21 марта. На протяжении семи дней зрителям предложат 24 спектакля 24 театров из 11 стран мира. Их показ пройдет на основной и малой сценах Могилевского драмтеатра, Театра кукол, концертного зала «Могилев» и на сцене областного центра творчества. Впервые в молодежном клубе Cuba будет реализован музыкально-театральный проект.
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Ожидаемо наибольшим спросом пользовались билеты на открытие и закрытие фестиваля. Они стоят 30−35 рублей.
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