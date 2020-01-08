В первый день продажи раскупили 1200 билетов на театральный форум «М.@rt.контакт» в Могилеве

Источник материала: Tut.by

1200 билетов раскупили за первый день с начала продаж на спектакли XV Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт-2020». Ожидаемо наибольшим спросом пользовались билеты на открытие и закрытие фестиваля.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Популярностью пользуются также билеты на спектакль «Комедия о вдове» Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Стоимость билетов — в среднем 20−25 рублей. На открытие фестиваля чуть выше — 30−35 рублей.

Купить билеты можно в театральной кассе, а также через интернет.

Открытие форума «М.@rt.контакт-2020» состоится 21 марта. На протяжении семи дней зрителям предложат 24 спектакля 24 театров из 11 стран мира. Их показ пройдет на основной и малой сценах Могилевского драмтеатра, Театра кукол, концертного зала «Могилев» и на сцене областного центра творчества. Впервые в молодежном клубе Cuba будет реализован музыкально-театральный проект.