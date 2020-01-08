ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первый день продажи раскупили 1200 билетов на театральный форум «М.@rt.контакт» в Могилеве

09.01.2020 21:46 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1200 билетов раскупили за первый день с начала продаж на спектакли XV Международного молодежного театрального форума «М.@rt.контакт-2020». Ожидаемо наибольшим спросом пользовались билеты на открытие и закрытие фестиваля.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Популярностью пользуются также билеты на спектакль «Комедия о вдове» Московского театра имени Евгения Вахтангова.

Стоимость билетов — в среднем 20−25 рублей. На открытие фестиваля чуть выше — 30−35 рублей.

Купить билеты можно в театральной кассе, а также через интернет.

Открытие форума «М.@rt.контакт-2020» состоится 21 марта. На протяжении семи дней зрителям предложат 24 спектакля 24 театров из 11 стран мира. Их показ пройдет на основной и малой сценах Могилевского драмтеатра, Театра кукол, концертного зала «Могилев» и на сцене областного центра творчества. Впервые в молодежном клубе Cuba будет реализован музыкально-театральный проект.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидаемо наибольшим спросом пользовались билеты на открытие и закрытие фестиваля. Они стоят 30−35 рублей.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Взрывы в метро и на вокзале. Террористическая атака в Москве в 1977 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика