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67 см. Как живет один из самых маленьких людей в мире

10.01.2020 12:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рост жителя Непала Хагендра Тапа Магара — 67,08 см. Одно время он считался самым маленьким человеком в мире. О том, как он живет, рассказывает guinnessworldrecords.com.


Хагендра Тапа Магар. Фото: guinnessworldrecords.com

Хагендра Тапа Магар родился в 1992 году.

— Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони. Из-за этого его было очень трудно его купать, — вспоминает его отец.

Постепенно Хагендра продолжал расти и набирать силу. Но вскоре стало очевидно, что он никогда не достигнет размеров своих сверстников. Спустя некоторое время у мальчика родился брат, который перерос его и достиг роста, обычного для их возраста.

Видео: Guinness World Records

Позже непалец получил официальный титул самого низкого в мире подростка, а в октябре 2010 года был признан самым маленьким человеком в мире. Рост предыдущего рекордсмена Эдварда Нино Эрнандеса из Колумбии составлял 70 см, его — 67,08 см.

Этим рекордом Хагендра владел год. В 2011-м его обогнал филиппинец Джунри Балуинг, рост которого составлял около 60 сантиметров. Он сохраняет этот титул до сих пор.


Хагендра Тапа Магар. Фото: guinnessworldrecords.com

Что касается жителя Непала, то он живет со своими родителями и любит проводить время в семейном магазине. Также он охотно играет на барабане и катается на мотоцикле своего брата.

 
 
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Рост жителя Непала Хагендра Тапа Магара - 67,08 см. Одно время он считался самым маленьким человеком в мире. Как он живет?
 
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