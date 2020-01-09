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67 см. Как живет один из самых маленьких людей в мире
10.01.2020 12:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рост жителя Непала Хагендра Тапа Магара — 67,08 см. Одно время он считался самым маленьким человеком в мире. О том, как он живет,
Хагендра Тапа Магар родился в 1992 году.
— Он был таким маленьким, когда родился, что мог уместиться на ладони. Из-за этого его было очень трудно его купать, — вспоминает его отец.
Постепенно Хагендра продолжал расти и набирать силу. Но вскоре стало очевидно, что он никогда не достигнет размеров своих сверстников. Спустя некоторое время у мальчика родился брат, который перерос его и достиг роста, обычного для их возраста.
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Позже непалец получил официальный титул самого низкого в мире подростка, а в октябре 2010 года был признан самым маленьким человеком в мире. Рост предыдущего рекордсмена Эдварда Нино Эрнандеса из Колумбии составлял 70 см, его — 67,08 см.
Этим рекордом Хагендра владел год. В 2011-м его обогнал филиппинец Джунри Балуинг, рост которого составлял около 60 сантиметров. Он сохраняет этот титул до сих пор.
Что касается жителя Непала, то он живет со своими родителями и любит проводить время в семейном магазине. Также он охотно играет на барабане и катается на мотоцикле своего брата.
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Рост жителя Непала Хагендра Тапа Магара - 67,08 см. Одно время он считался самым маленьким человеком в мире. Как он живет?
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