Поляки были за, большевики - против. Почему 100 лет назад соседи поделили Беларусь между собой

Источник материала: Tut.by

В 1918 году была объявлена независимость Белорусской народной республики. Эти события стали первой попыткой провозгласить независимость Беларуси. Но, как заявил доктор исторических наук Григорий Лазько на научной конференции в Варшаве, два года спустя, в 1920-м у БНР был шанс стать полноценным государством, пишет «Польское радио».



Паспорт гражданина БНР. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отмечает Лазько, такая вероятность появилась во время переговоров между поляками и большевиками.

— Глава польской делегации на переговорах Домбский в начале октября 1920 года во время одной из тайных встреч с Иоффе (руководитель советской делегации. — Прим. TUT.BY) предложил отвести польские и советские войска на 25 км от белорусского этнической территории, к западу от Буга и на Смоленщину, на тот случай, если Советская Россия не согласится отдать Польше железнодорожную линию Лида-Сарны. Поляки говорили, что в таком случае поддержат БНР на этой территории. Советская делегация получила решение Политбюро, чтобы уступить железную дорогу, но не соглашаться на отвод войск.

Ради объективности добавим, что такая позиция могла быть формой шантажа. Ведь польской и советской элите был не нужен серьезный конкурент по соседству.

Как бы то ни было, в 1921 году был заключен Рижский мир, который на два десятилетия поделил Беларусь между Польшей и Советской Россией (будущей СССР).