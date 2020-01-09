ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поляки были за, большевики - против. Почему 100 лет назад соседи поделили Беларусь между собой

10.01.2020 11:49 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 1918 году была объявлена независимость Белорусской народной республики. Эти события стали первой попыткой провозгласить независимость Беларуси. Но, как заявил доктор исторических наук Григорий Лазько на научной конференции в Варшаве, два года спустя, в 1920-м у БНР был шанс стать полноценным государством, пишет «Польское радио».


Паспорт гражданина БНР. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Как отмечает Лазько, такая вероятность появилась во время переговоров между поляками и большевиками.

— Глава польской делегации на переговорах Домбский в начале октября 1920 года во время одной из тайных встреч с Иоффе (руководитель советской делегации. — Прим. TUT.BY) предложил отвести польские и советские войска на 25 км от белорусского этнической территории, к западу от Буга и на Смоленщину, на тот случай, если Советская Россия не согласится отдать Польше железнодорожную линию Лида-Сарны. Поляки говорили, что в таком случае поддержат БНР на этой территории. Советская делегация получила решение Политбюро, чтобы уступить железную дорогу, но не соглашаться на отвод войск.

Ради объективности добавим, что такая позиция могла быть формой шантажа. Ведь польской и советской элите был не нужен серьезный конкурент по соседству.

Как бы то ни было, в 1921 году был заключен Рижский мир, который на два десятилетия поделил Беларусь между Польшей и Советской Россией (будущей СССР).

 
 
Ссылка на источник 139
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1918 году была провозглашена независимость Белорусской народной республики. Эти события стали первой попыткой провозгласить независимость Беларуси. Но, как...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Сильный ветер заставил воду двигаться вверх вдоль скалы: видео редкого природного явления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика