ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Держали за шею и крылья, быстро вырубили топориком прорубь». На Брестчине охотники спасли вмерзших в лед лебедей

10.01.2020 20:05 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Пружанском районе охотники спасли возле деревни Крупа трех лебедей, которые примерзли ко льду. О случае рассказала общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны».


Фото: Илья Кабанов

Как отмечают орнитологи, птицы редко вмерзают в лед, но именно это случилось 3 января после особенно морозной ночи.

Один из охотников, Илья Кабанов, утром заметил в камышах на озере что-то большое и белое. Обойдя с другой стороны он увидел, что в 30 метрах от берега сидит лебедь, который, судя по всему, вмерз в лед.

«Лед был не толстый, сантиметра два. Пару палок бросил, чтобы проверить, не замерз ли лебедь, но он даже не отреагировал никак, не пошевелился. А потом за камышом я увидел еще силуэт».

Илья сначала обратился в «Ахову птушак Бацькаўшчыны», чтобы посоветоваться, как быть. А потом вместе с другом Александром Назаровым решил задержаться на озере и понаблюдать за птицей. Ситуация не менялась: лебедь иногда приподнимался, махал крыльями, потягивался, но не двигался с места.

Тогда мужчины нашли местного жителя у которого есть лодка, чтобы подплыть к птице. Как выяснилось, в лед вмерзли три лебедя.

«Они сопротивлялись — даже сегодня чувствую боль в руках: крыльями как дадут! Мы держали за шею и за крылья, быстренько вырубили топориком прорубь, освободили им лапы и отпустили на лед. Птицы пошли на островок. Сейчас я проходил около того озера — нет ни одного, может, даже улетели».

По словам мужчины, летом здесь была лебединая пара с четырьмя птенцами. Почему сейчас остались лишь две взрослые и одна молодая особь, он не знает.

Специалист по природоохранным вопросам Семен Левый поясняет: если лебедь просто зимой сидит на уже замерзшем озере — то проблемы нет. Так они, спрятав лапы, греются и экономят энергию. Если же птица вмерзла в лед и вы решили ее спасать, то будьте осторожны: лебеди ударами крыльев могут даже сломать руку. Специалист советут в подобных ситуациях все же обращаться за помощью к спасателям, чтобы самому вдруг не угодить под лед.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как говорят орнитологи, птицы редко вмерзают в лед, но именно это случилось 3 января после особенно морозной ночи.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Закрылась передача «Сам себе режиссер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика