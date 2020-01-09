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«Держали за шею и крылья, быстро вырубили топориком прорубь». На Брестчине охотники спасли вмерзших в лед лебедей
10.01.2020 20:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пружанском районе охотники спасли возле деревни Крупа трех лебедей, которые примерзли ко льду. О случае
Как отмечают орнитологи, птицы редко вмерзают в лед, но именно это случилось 3 января после особенно морозной ночи.
Один из охотников, Илья Кабанов, утром заметил в камышах на озере что-то большое и белое. Обойдя с другой стороны он увидел, что в 30 метрах от берега сидит лебедь, который, судя по всему, вмерз в лед.
«Лед был не толстый, сантиметра два. Пару палок бросил, чтобы проверить, не замерз ли лебедь, но он даже не отреагировал никак, не пошевелился. А потом за камышом я увидел еще силуэт».
Илья сначала обратился в «Ахову птушак Бацькаўшчыны», чтобы посоветоваться, как быть. А потом вместе с другом Александром Назаровым решил задержаться на озере и понаблюдать за птицей. Ситуация не менялась: лебедь иногда приподнимался, махал крыльями, потягивался, но не двигался с места.
Тогда мужчины нашли местного жителя у которого есть лодка, чтобы подплыть к птице. Как выяснилось, в лед вмерзли три лебедя.
«Они сопротивлялись — даже сегодня чувствую боль в руках: крыльями как дадут! Мы держали за шею и за крылья, быстренько вырубили топориком прорубь, освободили им лапы и отпустили на лед. Птицы пошли на островок. Сейчас я проходил около того озера — нет ни одного, может, даже улетели».
По словам мужчины, летом здесь была лебединая пара с четырьмя птенцами. Почему сейчас остались лишь две взрослые и одна молодая особь, он не знает.
Специалист по природоохранным вопросам Семен Левый поясняет: если лебедь просто зимой сидит на уже замерзшем озере — то проблемы нет. Так они, спрятав лапы, греются и экономят энергию. Если же птица вмерзла в лед и вы решили ее спасать, то будьте осторожны: лебеди ударами крыльев могут даже сломать руку. Специалист советут в подобных ситуациях все же обращаться за помощью к спасателям, чтобы самому вдруг не угодить под лед.
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«Держали за шею и крылья, быстро вырубили топориком прорубь». На Брестчине охотники спасли вмерзших в лед лебедей
Как говорят орнитологи, птицы редко вмерзают в лед, но именно это случилось 3 января после особенно морозной ночи.
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