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Украденные в Дрездене сокровища преступники выставили на продажу. Оплату просят в биткоинах
10.01.2020 20:47 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Два ювелирных изделия, похищенные из Дрезденской сокровищницы «Зеленый свод», выставлены на продажу, сообщил в пятницу, 10 января, представитель израильской охранной фирмы CGI. Начиная с минувшей недели, компания получила несколько писем с предложением купить бриллиант «Саксонский белый» весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.
Эти украшения
Государственные художественные собрания Дрездена, которые управляют сокровищницей «Зеленый свод», заявили, что ничего не знали о расследовании израильских детективов, не общались с ними и не уполномочивали их. В свою очередь охранная фирма утверждает, что контракт заключен от имени руководства музея на расследование кражи и мер безопасности. Кроме того, израильтяне говорят, что передавали всю информацию в режиме реального времени дрезденской прокуратуре.
Ранее полиция Дрездена
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Израильские детективы получили предложение купить два похищенных ювелирных изделия за 9 миллионов евро.
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