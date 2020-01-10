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Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney
11.01.2020 18:16 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает в субботу газета
Дополнительные детали договоренности с Меган Маркл, например, продолжительность и финансовая составляющая контакта, о каком фильме (или фильмах) идет речь, не приводятся. О сделке стало известно на фоне ведущихся в Соединенном Королевстве дискуссий по поводу того, как принц Гарри и его супруга намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь после сделанного несколько дней назад громкого заявления.
8 января принц Гарри и Маркл через свою страницу в Instagram
Вопросы о том, каким будет их новый статус, чем им будет разрешено заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь, и каким образом будет обеспечиваться их охрана, пока еще только предстоит решить, и последнее слово остается за королевой Елизаветой II. Как говорится в заявлении супружеской четы, они намерены проживать как в Великобритании, так и в Северной Америке, проводя примерно одинаковое количество времени по обе стороны Атлантики, при этом выполняя свой долг «перед королевой, Содружеством наций и патронируемыми организациями».
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