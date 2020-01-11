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Секс-гигант черепаха Диего, спасшая свой вид от вымирания, возвращается на Галапагосы

11.01.2020 23:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самца черепахи по имени Диего, почти в одиночку спасшего свой вид от вымирания, выпустят на свободу на Галапагосских островах. Об этом сообщили в Галапагосском национальном парке 10 января.


Фото: Twitter Галапагосского национального парка / @parquegalapagos

Диего — представитель редкого вида гигантских черепах Chelonoidis hoodensis. Они обитают на самом южном из Галапагосских островов — Эспаньоле. Программа по спасению Chelonoidis hoodensis началась в 1960-х, когда выяснилось, что вид на грани исчезновения.

Черепахе Диего около ста лет. Треть жизни он провел в зоопарке американского Сан-Диего. В 1976 году его привезли на остров Галапагосского архипелага Санта-Крус, где он стал участником программы по спасению своего вида.

За десятилетия в неволе Диего стал отцом около 800 черепах, которых выпустили в естественную среду обитания на вулканическом острове Эспаньола. Этот вид насчитывает на сегодняшний день около двух тысяч особей.

«Почти 1800 маленьких черепах отправили жить на остров Эспаньола, и теперь, благодаря естественному размножению, их около двух тысяч», — отметил директор Галапагосского национального парка Хорхе Кэррион. По его словам, это демонстрирует, что черепахи способны расти и размножаться в естественной среде.

«Ветерана» программы спасения вида — черепаху Диего — выпустят в естественную среду обитания в марте этого года. Таким образом, Диего вернется на родной остров Эспаньола почти через 80 лет после того, как его оттуда увезли в США.

 
 
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Черепахе Диего около ста лет. Треть жизни он провел в зоопарке американского Сан-Диего. В 1976 году он стал участником программы по спасению своего вида. За...
 
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