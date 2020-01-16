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Умер один из руководителей КГБ СССР
16.01.2020 15:27 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генерал-лейтенант Иван Устинов, начальник управления военной контрразведки КГБ СССР, умер на 101-м году жизни. Об этом
Иван Устинов родился 1 января 1920 года. В органах госбезопасности — с июня 1941 года.
В годы Великой Отечественной войны служил в Особом отделе НКВД-ГУКР «Смерш» на Западном, 1-м, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.
С 1970 по 1973 годы занимал должность начальника 3-го управления КГБ СССР (военная контрразведка).
Как
— Все встречи Косыгина находились под системным контролем. За Косыгиным был установлен постоянный контроль по линии 7-го (наружное наблюдение) и 16-го (прослушка, в том числе переговоров по правительственной ВЧ-линии) управлений КГБ.
Устинов серьезно повлиял на белорусскую историю.
В 1981-м он был выведен в действующий резерв КГБ и стал начальником службы безопасности при Госплане СССР (государственный орган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства и контроль за выполнением планов. — Прим. TUT.BY). Задачу Устинову тогдашний руководитель КГБ Юрий Андропов сформулировал так: «Положение в стране сложное, и я должен иметь точную информацию, что же у нас происходит, особенно на экономическом фронте».
В то время первым заместителем главы Госплана являлся Николай Рыжков, одним из заместителей — Николай Слюньков. В ноябре 1982-го Андропов стал генсеком. В следующем месяце Рыжков в статусе секретаря ЦК возглавил ключевой Экономический отдел ЦК КПСС, а в январе 1983-го Слюньков стал руководителем БССР. Скорее всего, Андропов узнал об этих людях от Устинова и последовал его рекомендациям.
С 1991 года Устинов находился на пенсии.
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Генерал-лейтенант Иван Устинов, начальник управления военной контрразведки КГБ СССР, умер на 101-м году жизни
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