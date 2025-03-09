Легендарная пицца и секреты найма сильных сотрудников: новости бизнеса за 3-9 марта 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Рост строительной отрасли, ошибки маркетинга и продвижение через выставки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Экономика для бизнеса

Проверили статистику по белорусскому стройсектору и попытались понять, сохраняется ли баланс после роста в 2024 году, а также чего ждать бизнесу в 2025-м.

Полезное для бизнеса

Спросили у опытного бизнесмена, владельца Sporting Club Андрея Геращенко, как заниматься наймом персонала , чтобы эта задача не была единственной и постоянной?

Эксперт объяснил , почему лидогенерация может спасти далеко не каждый бизнес.

Сеть ювелирных изделий ORO поделилась успешным опытом работы на выставках .

Начальник центра поддержки и развития женского предпринимательства Виктория Байран рассказала об отличии женского бизнеса от мужского.

Истории бизнеса

Вы наверняка слышали стереотип о том, что лучшие предприниматели — это вчерашние троечники. Мол, умение договариваться и способность находить быстрые решения в критические моменты гораздо важнее, чем самодисциплина, фундаментальные знания и стремление к лучшим результатам. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся на примере реальных историй.

«Сказочный замок» — это кафе, в котором в 1990-х гг. выстраивались огромные очереди за пиццей. Сегодня сюда приходят уже не только дети тех посетителей, но и их внуки. Александр Стрелковский, один из учредителей заведения, рассказал «Про бизнес», как кафе удается держаться на плаву три десятилетия, что помогло пережить пандемию и что сегодня происходит в общепите.

«Это полная фигня, никто у тебя это не купит!» — именно такую фразу услышал Фарид Сулейман, основатель LUXTENT, когда только начинал свой бизнес. Но вопреки скепсису и трудностям, он не сдался и построил успешную компанию, которая сегодня является одним из лидеров рынка тентовых конструкций в Беларуси. Как ему это удалось? Читайте здесь .