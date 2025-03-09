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Легендарная пицца и секреты найма сильных сотрудников: новости бизнеса за 3-9 марта 2025 года

09.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Рост строительной отрасли, ошибки маркетинга и продвижение через выставки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Экономика для бизнеса

Проверили статистику по белорусскому стройсектору и попытались понять, сохраняется ли баланс после роста в 2024 году, а также чего ждать бизнесу в 2025-м.

Полезное для бизнеса

Спросили у опытного бизнесмена, владельца Sporting Club Андрея Геращенко, как заниматься наймом персонала, чтобы эта задача не была единственной и постоянной?

Эксперт объяснил, почему лидогенерация может спасти далеко не каждый бизнес.

Сеть ювелирных изделий ORO поделилась успешным опытом работы на выставках.

Начальник центра поддержки и развития женского предпринимательства Виктория Байран рассказала об отличии женского бизнеса от мужского.

Истории бизнеса

Вы наверняка слышали стереотип о том, что лучшие предприниматели — это вчерашние троечники. Мол, умение договариваться и способность находить быстрые решения в критические моменты гораздо важнее, чем самодисциплина, фундаментальные знания и стремление к лучшим результатам. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся на примере реальных историй.

«Сказочный замок» — это кафе, в котором в 1990-х гг. выстраивались огромные очереди за пиццей. Сегодня сюда приходят уже не только дети тех посетителей, но и их внуки. Александр Стрелковский, один из учредителей заведения, рассказал «Про бизнес», как кафе удается держаться на плаву три десятилетия, что помогло пережить пандемию и что сегодня происходит в общепите.

«Это полная фигня, никто у тебя это не купит!» — именно такую фразу услышал Фарид Сулейман, основатель LUXTENT, когда только начинал свой бизнес. Но вопреки скепсису и трудностям, он не сдался и построил успешную компанию, которая сегодня является одним из лидеров рынка тентовых конструкций в Беларуси. Как ему это удалось? Читайте здесь.

Это история о семье, где любовь к делу передается от мамы к дочке. Светлана Макейчик больше двух десятков лет занимается массажем. Долгое время была в найме, а потом ушла на вольные хлеба. Первый опыт предпринимательства привел к созданию сети массажных кабинетов при фитнес-клубах. Но потом она рискнула и стала строить собственное пространство. Позвав в команду дочь Анастасию, она не только передала ей опыт, но и доверила создание полноценного бизнеса. Теперь Светлана обучает молодых мастеров, а дочь отвечает за развитие студии эстетики лица и тела «RESOURCE». Узнали у предпринимательниц о нюансах красивого дела.

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Рост строительной отрасли, ошибки маркетинга и продвижение через выставки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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«Было ощущение, что я слишком много на себя взвалила, одну из студий даже пришлось продать». Мама и дочь вместе создали и развивают бизнес на массаже и SPA-услугах
 
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