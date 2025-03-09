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Легендарная пицца и секреты найма сильных сотрудников: новости бизнеса за 3-9 марта 2025 года
09.03.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рост строительной отрасли, ошибки маркетинга и продвижение через выставки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Спросили у опытного бизнесмена, владельца Sporting Club Андрея Геращенко,
Эксперт
Сеть ювелирных изделий ORO
Начальник центра поддержки и развития женского предпринимательства Виктория Байран
Истории бизнеса
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Рост строительной отрасли, ошибки маркетинга и продвижение через выставки. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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