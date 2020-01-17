Утонченные красавицы и настоящие мачо. Посмотрите на совместные фото балерин и сотрудников МЧС
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Источник материала:
Tut.by
Национальный театр оперы и балета Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны реализовали совместный проект — выпустили календарь. Как пишут создатели проекта, через календарь «тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств — силы и хрупкости — присущих спасателям и деятелям искусства». На фотографиях запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей. Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось. Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец (Одетта, «Лебединое озеро») и спасатель г. Гомеля Станислав Силивончик. Народная артистка Беларуси Ольга Гайко (Жизель, «Жизель, или Вилисы») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Николай Черепенькин. Татьяна Уласень (Мерседес, «Дон Кихот») и спасатель г. Бобруйска Евгений Лось. Вероника Овчинникова (Одиллия, «Лебединое озеро») и спасатель г. Бобруйска Юрий Жилкин. Виктория Тренкина (Гюльнара, «Корсар») и спасатель г. Минска Андрей Лазовиков. Первана Мырадова (Анна, «Витовт») и начальник сектора Минского областного управления МЧС Игорь Битковский. Элизабет Игнатчик, Вероника Олещенко (Куртизанки, «Спартак») и спасатель г. Минска Никита Кисель. Александра Чижик (Блудница, «Кармина Бурана») и спасатель г. Минска Дмитрий Пашик. Людмила Уланцева (Никия, «Баядерка») и спасатель Республиканского отряда специального назначения МЧС Роман Финский. Анна Фокина (Анна Багрянородная, «Страсти») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Денис Криваль. Народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Анна, «Анна Каренина») и оперативный дежурный Минского областного управления МЧС Денис Кунюта.
Заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Ева, «Сотворение мира») и главный тренер команды МЧС Андрей Евсиков.
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Гомель
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Минск
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На фотографиях запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.
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