Утонченные красавицы и настоящие мачо. Посмотрите на совместные фото балерин и сотрудников МЧС

Источник материала: Tut.by

Национальный театр оперы и балета Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны реализовали совместный проект — выпустили календарь. Как пишут создатели проекта, через календарь «тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств — силы и хрупкости — присущих спасателям и деятелям искусства». На фотографиях запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.



Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.



Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец (Одетта, «Лебединое озеро») и спасатель г. Гомеля Станислав Силивончик.



Народная артистка Беларуси Ольга Гайко (Жизель, «Жизель, или Вилисы») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Николай Черепенькин.



Татьяна Уласень (Мерседес, «Дон Кихот») и спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.



Вероника Овчинникова (Одиллия, «Лебединое озеро») и спасатель г. Бобруйска Юрий Жилкин.



Виктория Тренкина (Гюльнара, «Корсар») и спасатель г. Минска Андрей Лазовиков.



Первана Мырадова (Анна, «Витовт») и начальник сектора Минского областного управления МЧС Игорь Битковский.



Элизабет Игнатчик, Вероника Олещенко (Куртизанки, «Спартак») и спасатель г. Минска Никита Кисель.



Александра Чижик (Блудница, «Кармина Бурана») и спасатель г. Минска Дмитрий Пашик.



Людмила Уланцева (Никия, «Баядерка») и спасатель Республиканского отряда специального назначения МЧС Роман Финский.



Анна Фокина (Анна Багрянородная, «Страсти») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Денис Криваль.



Народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Анна, «Анна Каренина») и оперативный дежурный Минского областного управления МЧС Денис Кунюта.



Заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Ева, «Сотворение мира») и главный тренер команды МЧС Андрей Евсиков.