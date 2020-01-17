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Утонченные красавицы и настоящие мачо. Посмотрите на совместные фото балерин и сотрудников МЧС

17.01.2020 18:34 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Национальный театр оперы и балета Беларуси и Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны реализовали совместный проект — выпустили календарь. Как пишут создатели проекта, через календарь «тонкой нитью проходит идея о слиянии двух абсолютно противоположных качеств — силы и хрупкости — присущих спасателям и деятелям искусства». На фотографиях запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.


Первана Мырадова, Татьяна Уласень, Вероника Овчинникова, Валерия Грудина и Анна Фокина (Феи, «Спящая красавица»), а также спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Марина Вежновец (Одетта, «Лебединое озеро») и спасатель г. Гомеля Станислав Силивончик.

Народная артистка Беларуси Ольга Гайко (Жизель, «Жизель, или Вилисы») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Николай Черепенькин.

Татьяна Уласень (Мерседес, «Дон Кихот») и спасатель г. Бобруйска Евгений Лось.

Вероника Овчинникова (Одиллия, «Лебединое озеро») и спасатель г. Бобруйска Юрий Жилкин.

Виктория Тренкина (Гюльнара, «Корсар») и спасатель г. Минска Андрей Лазовиков.

Первана Мырадова (Анна, «Витовт») и начальник сектора Минского областного управления МЧС Игорь Битковский.

Элизабет Игнатчик, Вероника Олещенко (Куртизанки, «Спартак») и спасатель г. Минска Никита Кисель.

Александра Чижик (Блудница, «Кармина Бурана») и спасатель г. Минска Дмитрий Пашик.

Людмила Уланцева (Никия, «Баядерка») и спасатель Республиканского отряда специального назначения МЧС Роман Финский.

Анна Фокина (Анна Багрянородная, «Страсти») и преподаватель университета гражданской защиты МЧС Денис Криваль.

Народная артистка Беларуси Ирина Еромкина (Анна, «Анна Каренина») и оперативный дежурный Минского областного управления МЧС Денис Кунюта.

Заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова (Ева, «Сотворение мира») и главный тренер команды МЧС Андрей Евсиков.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На фотографиях запечатлены изящные и женственные балерины, которые находятся в надежных руках спасателей.
 
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