Появился новый эксперт для бесплатных консультаций по привлечению инвестиций в бизнес

Источник материала: ProBusiness





Недавно мы запустили второй сезон бесплатных консультаций по привлечению финансов в бизнес для пользователей нового сервиса «Про бизнес — Инвестиции» .

В прошлом году консультации проводил основатель компании «Lemon Invest» Сергей Мисяченко . Он продолжит помогать предпринимателям советами до конца 2025 года. Сегодня к пулу наших амбассадоров присоединяется еще один эксперт — юрист, партнер юридической фирмы Art Legal Николай Артемьев. Более 15 лет он занимается юридическим сопровождением проектов в области инвестиций и финансирования бизнеса, сделок по купле-продаже бизнеса (M&A). Несколько лет был независимым консультантом Всемирного банка/IFC по проектам в области реформирования обеспеченных сделок и залогового законодательства в Беларуси и Кыргызстане. Также Николай Артемьев был признан ведущим экспертом в области корпоративного, финансового права и сделок M&A международными юридическими рейтингами (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500) в секторах ИТ и финансовых услуг.

Среди компетенций эксперта:

Юридическое сопровождение и консультирование (инвестиции, финансовые сделки и проекты, M&A и корпоративное право).

Трансграничные проекты, работа с иностранными юрисдикциями (страны СНГ, ЕС, Кипр, ОАЭ).

Комплексный юридический аудит бизнеса (предпродажный, в интересах инвестора).

Разработка нормативных актов в области обеспеченных сделок при финансировании (для Нацбанка Беларуси и Министерства юстиций Кыргызстана).

Проекты с привлечением финансирования через ICO, IPO.

Зачем бизнесу инвестиции или продажа?

Николай Артемьев считает, что необходимость в инвестициях может быть вызвана различными причинами:

Масштабирование и развитие бизнеса. К примеру, разработка новой линейки продукции, занятие новых ниш на текущем рынке или выход на новые рынки сбыта, в т.ч. за рубежом. Для этого обычно нужны финансовые ресурсы. Важно, что целью привлечения инвестиций часто являются не только деньги, но и компетенции инвестора. Так, привлечение стратегического инвестора (скажем компании лидера e-commerce) может быть решающим шагом при выходе на новые рынки и достижении иных целей бизнеса.

К примеру, разработка новой линейки продукции, занятие новых ниш на текущем рынке или выход на новые рынки сбыта, в т.ч. за рубежом. Для этого обычно нужны финансовые ресурсы. Важно, что целью привлечения инвестиций часто являются не только деньги, но и компетенции инвестора. Так, привлечение стратегического инвестора (скажем компании лидера e-commerce) может быть решающим шагом при выходе на новые рынки и достижении иных целей бизнеса. Вариант для бизнеса по выходу из кризиса, когда без поддержки внешнего инвестора компания может быть признана несостоятельной и даже ликвидироваться.

Традиционно выделяют долговое или заемное финансирование, к которому относят банковское кредитование, заемные средства иных инвесторов (к примеру, выпуск долговых облигаций или токенов, ставших популярным в последнее время), а также капитальное финансирование. Существует также что-то среднее между этим двумя способами — возможность выдачи конвертируемого займа, который изначально представляет собой заемный инструмент, а с течением времени (при условии выполнения оговоренных условий) трансформируется в капитальный инструмент — займодавец (инвестор) получает долю (акции) в бизнесе.

Причины продажи бизнеса также могут быть разными:

Банальное нежелание партнеров развивать бизнес в текущих реалиях. К примеру, санкционные ограничения, некие регуляторные изменения законодательства, которые не позволяют выдерживать конкуренцию на рынке и т.п.

К примеру, санкционные ограничения, некие регуляторные изменения законодательства, которые не позволяют выдерживать конкуренцию на рынке и т.п. Как часть стратегии развития бизнеса, когда выращенная до определенных размеров компания может быть продана с хорошим мультипликатором, что позволят получить хорошую прибыль от сделки-купли продажи бизнеса.

Чтобы получить возможность встречи с экспертом, вам нужно:

сформировать предложение для потенциальных инвесторов (при этом проект может быть в любой стадии развития — от идеи до работающего бизнеса; главное, чтобы было четкое понимание для чего нужны инвестиции);

зарегистрироваться в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» и опубликовать объявление со своим предложением;

и опубликовать объявление со своим предложением; написать в наш чат-бот в Телеграм с пометкой «Консультация по инвестициям», именем эксперта, от когорого хотите получить консультацию, и ссылкой на опубликованное объявление.

Консультации будут проходить до конца 2025 года.