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Где Золотая Горка, а где - Плещанка. А вы ориентируетесь в старых районах Минска?
21.01.2020 07:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Где в Минске Золотая Горка? А Татарская Слобода? Что за район такой — Три Корчмы и где найти Уборки? Сделали тест по историческим названиям минских районов. Минчанам он поможет вспомнить подзабытые топонимы, а «понаехам» — сойти за местных. Вопросов всего 10 — погнали!
Архивные фото в тесте — просто для иллюстрации. Не пытайтесь по ним угадывать места.
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Минчанам тест поможет вспомнить подзабытые топонимы, а «понаехам» - сойти за местных. Вопросов всего 10 - погнали!
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