Где Золотая Горка, а где - Плещанка. А вы ориентируетесь в старых районах Минска?

Источник материала: Tut.by

Где в Минске Золотая Горка? А Татарская Слобода? Что за район такой — Три Корчмы и где найти Уборки? Сделали тест по историческим названиям минских районов. Минчанам он поможет вспомнить подзабытые топонимы, а «понаехам» — сойти за местных. Вопросов всего 10 — погнали!

Архивные фото в тесте — просто для иллюстрации. Не пытайтесь по ним угадывать места.