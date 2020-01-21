ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где Золотая Горка, а где - Плещанка. А вы ориентируетесь в старых районах Минска?

21.01.2020 07:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Где в Минске Золотая Горка? А Татарская Слобода? Что за район такой — Три Корчмы и где найти Уборки? Сделали тест по историческим названиям минских районов. Минчанам он поможет вспомнить подзабытые топонимы, а «понаехам» — сойти за местных. Вопросов всего 10 — погнали!

Архивные фото в тесте — просто для иллюстрации. Не пытайтесь по ним угадывать места.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанам тест поможет вспомнить подзабытые топонимы, а «понаехам» - сойти за местных. Вопросов всего 10 - погнали!
 
Новости дня
Новости культуры
 
У «Евровидения» новый руководитель: он пишет романы и отвечал за трансляцию свадьбы шведской принцессы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Культуры)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика