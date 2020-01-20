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У «Евровидения» новый руководитель: он пишет романы и отвечал за трансляцию свадьбы шведской принцессы

20.01.2020 19:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Исполнительным продюсером «Евровидения» — самого крупного телевизионного музыкального конкурса в мире — станет швед Мартин Эстердаль. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил Европейский вещательный союз.


Фото: eurovision.tv

Решение приняли медиадиректор Европейского вещательного союза (правообладателя «Евровидения») Жан-Филип де Тендер и председатель Референтной группы (руководящего органа «Евровидения») Франк Дитер Фрайлинг.

Де Тендер назвал Эстердаля идеальным преемником Йона Олы Санда на посту исполнительного продюсера конкурса. Мартин Эстердаль был ответственным за организацию и проведение «Евровидения» в Мальмё в 2013 и в Стокгольме в 2016 годах. Кроме того, в качестве координатора развлекательных и спортивных программ шведского телеканала SVT он отвечал за организацию прямой трансляции таких событий, как вручение Нобелевской премии и свадьбы наследницы шведского престола принцессы Виктории.

Реформатор и автор романов — во главе «Евровидения»

Кроме того, Эстердаль известен и как автор романов, переведенных на 10 языков. При его участии на «Евровидении» была проведена одна из самых заметных реформ в истории конкурса. В 2016 году в Стокгольме итоги голосования национальных жюри и телезрителей стали подсчитывать отдельно. Такая система объявления результатов фактически до последнего момента позволяет поддерживать напряжение относительно того, кто выиграл «Евровидение».

О том, что Йон Ола Санд намерен уйти с должности исполнительного продюсера «Евровидения», стало известно в сентябре 2019 года. Его первым конкурсом на этом посту было «Евровидение-2011» в Дюссельдорфе. Тогда представитель Норвегии Санд сменил шведа Сванте Стокселиуса, на время работы которого пришелся конкурс «Евровидение-2009» в Москве.

Мартин Эстердаль вступит в должность исполнительного продюсера «Евровидения» и детского «Евровидения» сразу после финала взрослого конкурса. Он состоится в Роттердаме 16 мая 2020 года, так как представитель Нидерландов Дункан Лоренс выиграл прошлогоднее «Евровидение» в Тель-Авиве.

 
 
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При его участии на «Евровидении» была проведена одна из самых заметных реформ в истории конкурса. В 2016 году в Стокгольме итоги голосования национальных жюри и...
 
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