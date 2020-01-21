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Ради богатого урожая. Посмотрите, как Коляду тянули на дуб

21.01.2020 18:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Березинском районе прошел обряд «Тянуть Коляду на дуб», который завершает период Колядных праздников. Как жители деревни Новины пели обрядовые песни, танцевали и водили хороводы — все, чтобы получить в новом году богатый урожай — смотрите в фоторепортаже. Добавим, что обряд является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.


В этот день в деревне украсили дожиночный сноп (Коляду), на котором находится сено и горшок с кутьей.

Главный атрибут праздника понесли к дубу, который является самым высоким деревом в Новинах. Сноп, который сохранился с прошлого года, сбросили с дерева и подожгли, а взамен установили новую куклу.





 
 
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В Березинском районе прошел обряд «Тянуть Коляду на дуб», который завершает период Колядных праздников. Как жители деревни Новины пели обрядовые песни, танцевали...
 
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