Ради богатого урожая. Посмотрите, как Коляду тянули на дуб

Источник материала: Tut.by

В Березинском районе прошел обряд «Тянуть Коляду на дуб», который завершает период Колядных праздников. Как жители деревни Новины пели обрядовые песни, танцевали и водили хороводы — все, чтобы получить в новом году богатый урожай — смотрите в фоторепортаже. Добавим, что обряд является нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси и внесен в Государственный список историко-культурных ценностей.





В этот день в деревне украсили дожиночный сноп (Коляду), на котором находится сено и горшок с кутьей.

Главный атрибут праздника понесли к дубу, который является самым высоким деревом в Новинах. Сноп, который сохранился с прошлого года, сбросили с дерева и подожгли, а взамен установили новую куклу.















