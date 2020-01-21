Названы имена участников прослушивания к национальному отбору на «Евровидение»

Источник материала: Tut.by

Национальный отборочный тур на конкурс песни «Евровидение-2020» продолжается. Белтелерадиокомпания опубликовала имена 49 участников, допущенных к прослушиванию, на своем сайте.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Среди них певицы PAULINN, AURA, Анжелика Пушнова, NAPOLI, Саша Захарик, Жанет, Анастасия Малашкевич, певцы Виталий Воронко, ALEN HIT, Виталий Артист, Артем Михаленко, группа PROвокация и другие.

В прежние годы все желающие принимали участие в прослушивании, по результатам которого фокус-группа называла финалистов нацотбора.

В этом году фокус-группа провела предкастинг музыкальных композиций и сформировала список участников живого прослушивания из 49 человек.

На 27 января запланировано прослушивание. По его итогам следующая фокус-группа простым большинством голосов определит до двенадцати участников финала проекта. Обязательное условие для участия в финале: заключение договора и выполнение рекомендаций Белтелерадиокомпании и Министерства культуры в постановке номера, исполнении песни и других вопросах, связанных с участием в проекте.

Финал пройдет не позднее 6 марта 2020 года в формате шоу в прямом эфире на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Победитель определится по итогам голосования профессионального жюри и зрителей. Он будет представлять Беларусь на «Евровидении-2020», которое пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, финал — 16 мая.

При этом расходы на участие как в отборе, так и в самом конкурсе (создание фонограммы и аранжировки, постановка номера, создание сценических костюмов) оплачиваются продюсерами и (или) самими исполнителями.