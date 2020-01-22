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Правда или нет? Тест по удивительным фактам из биографий писателей, о которых не рассказывали в школе

22.01.2020 09:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В тесте использованы фото с сайтов nlb.by, zviazda.by, из архива TUT.BY.

 
 
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В биографиях белорусских поэтов и писателей можно найти сто-о-олько интересного и захватывающего, что хватило бы на съемки не одного фильма - от боевика до драмы....
 
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