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Правда или нет? Тест по удивительным фактам из биографий писателей, о которых не рассказывали в школе
22.01.2020 09:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Правда или нет? Тест по удивительным фактам из биографий писателей, о которых не рассказывали в школе
В биографиях белорусских поэтов и писателей можно найти сто-о-олько интересного и захватывающего, что хватило бы на съемки не одного фильма - от боевика до драмы....
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