«День регистрации отметили вдвоем, родителей это не обрадовало». История любви белорусских дирижера и режиссера

Источник материала: Tut.by

В Национальном театре оперы и балета Беларуси немало семейных пар. Вот и харизматичный дирижер Иван Костяхин и очаровательная режиссер Елена Медякова познакомились прямо на театральной сцене. Вместе они уже почти десять лет. А он по-прежнему смотрит не нее с огромной нежностью и называет только Алёнкой, а она на него — с невероятным обожанием, и таким теплым и объемным в ее устах звучит имя Ваня, пишет «Звязда».



Иван Котяхин и Елена Медякова. Фото: zviazda.by

Елена: — Театр только открылся после реставрации, репетировали «Набукко», я за кулисами работала, Ваня дирижировал сценическим оркестром. Мы общались по работе, на «вы»… Но я подумала: симпатичный парень…

Иван: — Меня Алёнка как-то сразу зацепила. Нашел ее в соцсетях, а там такие роскошные фото с «белорусских Мальдив» — меловых карьеров под Волковыском. Побродив по Аленкиной страничке, я понял, что у нее есть хорошая компания, с которой она снова собирается путешествовать. Присоединился к ним — и мы до сих пор дружим! Отличные ребята, бывшие теперь уже гуманитарии, переквалифицировавшиеся в айтишников. Очень подкованные в культурном плане (кстати, и в театральном тоже), знают языки, с одинаковым интересом путешествуют по Беларуси и всему миру.

Елена: — Мы сами тогда еще не поняли, что мы — пара, думали, просто дружим, а вот ребята, как недавно выяснилось, уже тогда были уверены, что мы поженимся.

— Со стороны видней! А сколько длился ваш конфетно-букетный период?

Иван: — Он у нас был чайно-театральным! После работы нам нравилось попить хорошего чаю, погулять, обсудить спектакль или концерт. Года три, кажется, мы так вот чаевничали. При этом я был знаком с родителями Аленки, обычно к ней приезжали после спектакля, и вся наша компания чаще собиралась у нее. Мои родители тоже были знакомы с Алёнкой. Как-то все привыкли, что мы вместе. Более того, мы и родителей между собой перезнакомили задолго до свадьбы. Когда сообщили им, что решили оформить отношения, папа Алёнки, улыбаясь в усы, только и сказал: «Давно пора».

Родители уже строили грандиозные планы по организации свадьбы, но… Во-первых, мы вдруг объявили: «Роспись через две недели!», что для них стало полной неожиданностью. Во-вторых, мы сказали, что именно день регистрации брака нам хотелось бы отметить вдвоем — пригласить только свидетелей, а уже потом собрать родных, друзей, без всех этих заезженных формальностей с выкупом невесты и караваем. Скажу честно, родителей с обеих сторон это не очень обрадовало, но они, пусть не в тот же момент, приняли наш выбор, за что мы им до сих пор глубоко благодарны. Все прошло, как задумали: и свадьба в мини-формате, и душевные посиделки с родными.

Елена: — А наши свидетели — Дарья Вашкевич и Сергей Лисиченок — наши хорошие друзья, между прочим, тоже стали семейной парой. Дарья, кстати, переводила на белорусский язык оперу Станислава Монюшко «Verbum Nobile» для нашей первой совместной постановки.

- Великолепная опера… Я вот думаю, что для работы это очень удобно, когда дирижер и режиссер — семейная пара.

Иван: — В принципе, это так. Но в театре теперь у нас не часто получается вместе работать. Так сложилось, что я сейчас больше на основной сцене, а вотчина Аленки — постановки в камерном зале. Хотя, конечно, общие работы есть. Один из наших любимых общих спектаклей — опера Гаэтано Доницетти «Viva la Mamma». Удается вместе поработать и на других площадках, например, в Берлине на постановке музыкального ледового шоу. Там было много белорусов — фестивальный оркестр, которым я руководил, Алёнка — соавтор режиссера-постановщика.

Елена: — А еще мы вместе работали над пластико-хореографическим спектаклем «Кроткая» по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского. Спектакль впоследствии получил дипломы международных конкурсов и фестивалей.

- Что изменилось в вашей жизни после регистрации брака?

Иван: — А ничего! И знаете, когда говорят, например, передайте то-то и то-то вашей жене, я до сих пор немного удивляюсь: ого, я женатый человек! Рад, что в наших отношениях по-прежнему есть место романтике, мы легко сочетаем и разделяем пространство на частное и общее, рабочее и личное.

Елена: — Для меня важно, что я так же могу прижаться к Ваниному плечу, и мы можем говорить обо всем на свете: об интересном кино, премьере яркого режиссера или балетмейстера, об увлечениях и хобби, а они у нас — у каждого свои, о понравившейся книге или… о ремонте.

Иван: — Который мы недавно благополучно завершили и, наконец, переехали в свою квартиру. Пока шел ремонт, мы жили у родителей Аленки, а когда переезжали, они сказали, что им жаль с нами расставаться.

Иван Котяхин и Елена Медякова. Фото: zviazda.by

- Это здорово! А что каждый из вас хотел бы из родительской семьи перенести в свою?

Иван: — Мне кажется, что наши родительские семьи очень похожи. Вообще, у нас классные родители. Они подружились, иногда устраивают вечера под гитару. Алёнкины родители — инженеры с ярко выраженным творческим уклоном, мои — старшие офицеры милиции, конечно, уже в отставке. Искренность, взаимоуважение, неугасающий интерес друг к другу и жизни — вот что нам нравится в старшем поколении. Я восхищаюсь тестем: ему за 60, а он может проснуться в 4 утра и отправиться в пущу за грибами.

Елена: — Наши родители еще и театралы. Нам всегда интересно их мнение, они у нас такие внутрисемейные театральные критики.

- Кто у вас «дирижирует» финансами?

- Иван: — Часть денег идет в общий котел, при этом у каждого есть личные средства. Например, у меня хобби — страйкбол, есть даже отдельный шкаф для специальной одежды, снаряжения.

- Но хобби требует и личного времени…

Елена: — На мой взгляд, в браке, да и вообще — в любых отношениях очень важно сохранить себя как личность, а не раствориться в другом человеке, стать зависимым. Это неправильно, когда, создав семью, люди вынуждают друг друга отказываться от своих увлечений, друзей — да, знаю, что бывает и такое. Когда Ваня уезжает на игру, я тоже занимаюсь какими-то своими, порой «девчачьими» делами.

Иван: — Вы говорите, время… Иногда бывает так, что мы приходим домой, ужинаем. Потом я ухожу в одну комнату учить спектакль, смотреть или читать что-то, Аленка — в другую писать сценарий. И это не мешает семейной жизни, все равно ведь чувствуешь, что родной человек рядом. Когда дела закончены, можно пойти погулять. Да, нам до сих пор нравится ходить по городу, взявшись за руки. Здорово, что мы интересны друг другу во всех ипостасях.

- Давайте еще вернемся к финансам. Вот, например, у вас выбор: шикарный отпуск или новое авто? Как поступите?

Елена: — Здесь я доверюсь решению мужа.

Иван: — Я, пожалуй, предпочту обновить машину. Прежде всего, это вопрос безопасности, а также, возможно, новое авто будет дешевле в обслуживании. Вот такое решение, быть может, больше практическое, чем эмоциональное. Хотя путешествовать мы тоже любим и пользуемся любой возможностью побывать где-то, увидеть новое, встретиться с интересными нам людьми!



Иван Котяхин и Елена Медякова. Фото: zviazda.by

- Как вы проводите отпуск?

Иван: — Так получается, что и в отпуске мы порой работаем. Однако если уж случилось реально свободное время — то вряд ли выберем отпуск в формате «все включено», когда кто-то уже за тебя решил, где жить, что есть и как проводить время. Для перезагрузки нам хватает спонтанной поездки в Берлин, Вильнюс, Таллинн на внезапно образовавшиеся выходные. Дело ведь не только в том, сколько дней ты отдыхаешь, а и — как.

-Творческая работа очень непростая. Здесь невозможно в девять утра включиться и в шесть вечера выключиться. А вот что будет, если дома кто-то попадет под горячую руку?

Иван: — Поскольку мы знаем об этой работе все, то фраза: «Давай обсудим это после спектакля/концерта» никого не обижает.

- Много ли времени забирает быт? И вообще, как распределены домашние дела?

Иван: — Мне кажется, в наше время сетовать на быт не стоит. Столько техники, готовой почти все за тебя сделать! Какие-то серьезные дела, мы уверены, нужно доверять профессионалам, главное — найти их. А в остальном принцип очень простой: у кого есть время, тот и делает.

Елена: — Ваня вкусно готовит, у меня тоже хорошо получается. Но если нет времени, или устали оба, то можем и в кафе пообедать или поужинать.

- А что за очаровательные дети на фото?

Елена: — Это наши племянники. Своих детей еще нет, но они у нас в планах. А пока активно репетируем, общаясь с племянниками. Нам нравится!

Иван: — Да, конечно. Только меня слегка беспокоит, что мой двухлетний племянник начинает активно размахивать руками, когда слышит классическую музыку (смеется).