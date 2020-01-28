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Канада и Британия обсуждают расходы на безопасность принца Гарри
28.01.2020 06:59 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представители национальной полиции Канады и их британские коллеги в настоящее время обсуждают вопросы, связанные с обеспечением безопасности принца Гарри и его супруги Меган Маркл в североамериканской стране. Об этом в понедельник сообщил канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр, пишет
«В настоящее время между представителями нашей Королевской канадской конной полиции (национальной полиции) и их британскими коллегами идет обсуждение вопросов обеспечения безопасности [принца Гарии и его семьи в Канаде], а также покрытия соответствующих расходов», — цитирует министра телеканал
В середине января британский таблоид «Ивнинг стандарт» сообщил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо якобы уже заверил королеву Великобритании Елизавету II в том, что Оттава возьмет на себя часть расходов по обеспечению охраны монарших особ во время их пребывания в Канаде. Трюдо позже опроверг эти утверждения, заявив, что не обсуждал с королевой подобные вопросы.
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Вопрос покрытия расходов на обеспечение безопасности герцогов Сассекских волнует многих канадцев и британцев.
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