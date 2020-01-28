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Определены финалисты нацотбора на «Евровидение-2020»
28.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На финишную прямую популярного проекта вышли:
1. Анастасия Гламозда — «Burning again»,
2. Дарья Хмельницкая — «On Fire»,
3. AURA — «Барані свае»
4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»
5. Анжелика Пушнова — «True Love»
6. NAPOLI — «Dоn’t let me down»,
7. Александра Захарик (Саша Захарик) — «Rocky Road»
8. КейСи — «Chili Pepper»
9. Ян Ярош — «Fire»,
10. Анастасия Развадовская — «Hello»,
11. CHAKRAS — «La-ley-la»
12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) — «Invisible».
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> Определены финалисты национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2020». На финишную прямую популярного проекта вышли: 1. Анастасия Гламозда...
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