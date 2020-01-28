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Определены финалисты нацотбора на «Евровидение-2020»

28.01.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Определены финалисты нацотбора на «Евровидение-2020»
Определены финалисты национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2020».

На финишную прямую популярного проекта вышли:

1. Анастасия Гламозда — «Burning again»,

2. Дарья Хмельницкая — «On Fire»,

3. AURA — «Барані свае»

4. Валерия Грибусова, Владислав Пашкевич (VAL) — «Да вiдна»

5. Анжелика Пушнова — «True Love»

6. NAPOLI — «Dоn’t let me down»,

7. Александра Захарик (Саша Захарик) — «Rocky Road»

8. КейСи — «Chili Pepper»

9. Ян Ярош — «Fire»,

10. Анастасия Развадовская — «Hello»,

11. CHAKRAS — «La-ley-la»

12. Анастасия Вахомчик (Анастасия Малашкевич ) — «Invisible».

По информации БелТА.

 
 
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> Определены финалисты национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2020». На финишную прямую популярного проекта вышли: 1. Анастасия Гламозда...
 
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