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В США победитель лотереи потерял миллионы долларов из-за незнания английского
28.01.2020 11:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Португалец Жуау Луиш Дапонте, житель американского штата Массачусетс, потерял многомиллионный выигрыш из-за незнания английского языка,
Дапонте выиграл в лотерею четыре миллиона долларов. В португальском языке mil означает «тысяча». Мужчина увидев на лотерейном билете надпись «4mil» и подумал, что речь идет о четырех тысячах долларов.
Дапонте отдал лотерейный билет своей знакомой Марии Оливейре и попросил получить выигрыш за него. Не бесплатно — за 200 долларов.
Мужчина утверждает, что Мария получила 2,6 миллиона долларов (выигрыш с учетом выплаты налогов), но отдала ему лишь 3,8 тысячи долларов.
Об обмане Дапонте рассказал друг. Правда, Оливейра все отрицает и утверждает, что никогда не получала лотерейные выигрыши для кого-то другого.
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Португалец Жуау Луиш Дапонте, житель американского штата Массачусетс, потерял многомиллионный выигрыш из-за незнания английского языка.
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