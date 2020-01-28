В США победитель лотереи потерял миллионы долларов из-за незнания английского

Источник материала: Tut.by

Португалец Жуау Луиш Дапонте, житель американского штата Массачусетс, потерял многомиллионный выигрыш из-за незнания английского языка, пишет Daily Mail.



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Дапонте выиграл в лотерею четыре миллиона долларов. В португальском языке mil означает «тысяча». Мужчина увидев на лотерейном билете надпись «4mil» и подумал, что речь идет о четырех тысячах долларов.

Дапонте отдал лотерейный билет своей знакомой Марии Оливейре и попросил получить выигрыш за него. Не бесплатно — за 200 долларов.

Мужчина утверждает, что Мария получила 2,6 миллиона долларов (выигрыш с учетом выплаты налогов), но отдала ему лишь 3,8 тысячи долларов.

Об обмане Дапонте рассказал друг. Правда, Оливейра все отрицает и утверждает, что никогда не получала лотерейные выигрыши для кого-то другого.