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Результаты жеребьевки. Беларусь выступит в первом полуфинале «Евровидения»
29.01.2020 07:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 января в мэрии Роттердама прошла жеребьевка песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщается на
Вместе с Беларусью 12 мая на сцену выйдут представители Австралии, России, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии.
Во втором полуфинале, который пройдет 14 мая, свои песни представят Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.
Победители пройдут в финал и выступят на сцене Ahoy Arena в Роттердаме 16 мая.
Напомним, кто поедет от Беларуси на конкурс — пока неизвестно. В финал нацотбора от Беларуси на «Евровидение»
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Вместе с Беларусью 12 мая на сцену выйдут представители Австралии, России, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы, Норвегии, Кипра, Хорватии,...
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