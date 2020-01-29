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Результаты жеребьевки. Беларусь выступит в первом полуфинале «Евровидения»

29.01.2020 07:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 января в мэрии Роттердама прошла жеребьевка песенного конкурса «Евровидение». Об этом сообщается на сайте конкурса.


Церемония жеребьевки. Фото: eurovision.tv

Вместе с Беларусью 12 мая на сцену выйдут представители Австралии, России, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии.

Во втором полуфинале, который пройдет 14 мая, свои песни представят Австрия, Молдова, Польша, Сан-Марино, Сербия, Исландия, Чехия, Греция, Эстония, Дания, Болгария, Швейцария, Финляндия, Армения, Латвия, Грузия, Португалия и Албания.

Победители пройдут в финал и выступят на сцене Ahoy Arena в Роттердаме 16 мая.

Напомним, кто поедет от Беларуси на конкурс — пока неизвестно. В финал нацотбора от Беларуси на «Евровидение» прошли Анастасия Гламозда, Дарья Хмельницкая, Юлия Быкова (AURA), проект VAL, Анжелика Пушнова, NAPOLI, Саша Захарик, КейСи, Ян Ярош, Анастасия Развадовская, группа CHAKRAS и Анастасия Малашкевич.

 
 
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Вместе с Беларусью 12 мая на сцену выйдут представители Австралии, России, Северной Македонии, Швеции, Словении, Ирландии, Литвы, Норвегии, Кипра, Хорватии,...
 
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