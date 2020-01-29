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Финские санки, ледяной спуск. Посмотрите, как минчане катались со снежных горок почти 40 лет назад
29.01.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пока за окном плюсовая температура, о зимних развлечениях можно забыть. Вместе с известным фотографом TUT.BY предлагает вспомнить, как минчане катались с горок в снежные зимы. Посмотрите, как это было уже почти 40 лет назад.
Вадим Качан много снимал Минск в 1980-х, сейчас он ведет
— Там можно заметить санки, которых сейчас почти нигде не встретить — с длинными полозьями. Их называли финскими. Такие давали напрокат в парках. Кто-то садился на сиденье впереди, а кто-то становился сзади, на полозья, и отталкивался ногой, — рассказывает Вадим Качан. — Еще в парке Горького за какие-то копейки детей катали на санях, запряженных лошадью. Там же была металлическая горка, которую поливали водой, чтобы заледенела.
На фотографиях, помимо довольных детей и родителей, можно увидеть дома на улицах Немига и Мясникова и милые городские детали.
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Пока за окном плюсовая температура, о зимних развлечениях можно забыть. Вместе с известным фотографом TUT.BY предлагает вспомнить, как минчане катались с горок в...
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