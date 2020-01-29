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Финские санки, ледяной спуск. Посмотрите, как минчане катались со снежных горок почти 40 лет назад

29.01.2020 07:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пока за окном плюсовая температура, о зимних развлечениях можно забыть. Вместе с известным фотографом TUT.BY предлагает вспомнить, как минчане катались с горок в снежные зимы. Посмотрите, как это было уже почти 40 лет назад.

Вадим Качан много снимал Минск в 1980-х, сейчас он ведет курс фотографии. Эти снимки фотограф сделал в парке Горького и в сквере Адама Мицкевича.

— Там можно заметить санки, которых сейчас почти нигде не встретить — с длинными полозьями. Их называли финскими. Такие давали напрокат в парках. Кто-то садился на сиденье впереди, а кто-то становился сзади, на полозья, и отталкивался ногой, — рассказывает Вадим Качан. — Еще в парке Горького за какие-то копейки детей катали на санях, запряженных лошадью. Там же была металлическая горка, которую поливали водой, чтобы заледенела.

На фотографиях, помимо довольных детей и родителей, можно увидеть дома на улицах Немига и Мясникова и милые городские детали.















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Теги: Минск
 
 
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Пока за окном плюсовая температура, о зимних развлечениях можно забыть. Вместе с известным фотографом TUT.BY предлагает вспомнить, как минчане катались с горок в...
 
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