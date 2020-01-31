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Каким будет самое большое граффити в Витебске и где его сделают? Жюри почти определилось

31.01.2020 12:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жюри определило эскиз, который, скорее всего, станет основой для самого большого граффити в городе, пишут «Витебские вести». Рисунок появится на стене завода «Вистан» площадью более чем 1200 квадратных метров — на улице Средненабережной со стороны Западной Двины.


Эскизный проект Даниила Данета (1 место)

На конкурс поступило 13 эскизов от художников из Витебска, Гомеля, Бобруйска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Авторы предлагали проекты в виде мозаики с основой из карты древнего Витебска, изображений княгини Ольги и князя Ольгерда, ленты времени из значимых событий и людей города, экологических иллюстраций, авангарда и стилизованных геометрических фигур.

— Любая из этих работ имеет право на существование, — отметил заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Леонид Богданов. — Но стоит учитывать, что граффити будет с площади Победы, где находится мемориальный комплекс «Три штыка». Нужна целостная концепция, четко связанная с историей Витебска. Также необходимо оценить реальность реализации проекта, а затем, спустя время, и поддержание его в достойном виде.

— Такое огромное граффити должно «выстрелить», сделать наш город еще привлекательнее, — высказал свое мнение глава администрации Железнодорожного района Юрий Панфилов. — Оно должно вписаться в историю Витебска, привлечь молодежь. Ведь в перспективе мы планируем благоустроить это место, там будет работать выездная торговля, появится световое оформление. Возможно, даже будут демонстрироваться фильмы.


Степан Журавлев (2 место)

Члены конкурсной комиссии определили две подходящие работы: Даниила Данета (творческий псевдоним) из Екатеринбурга и Степана Журавлева из Санкт-Петербурга.

Автор первого эскиза описал свою идею так: «Витебск — город, где творили самые известные представители авангарда XX века: Казимир Малевич, Марк Шагал, Эль Лисицкий. Моя работа — современная постмодернистская интерпретация картины Марка Шагала «Над городом».

Степан Журавлев решил «геометрическими формами линий подчеркнуть архитектуру здания, перекрыть всю площадь фасадов по периметру сооружений».

Однако, по мнению экспертов, обе работы нуждаются в доработках по цвету, композиции. К тому же их авторы проживают не из Витебска, и нужно уточнить, смогут ли они приехать в Беларусь, чтобы нарисовать работу.


Драгоценный Андрей (3 место)

— В приоритете — работа Даниила Данета, — отметил Юрий Панфилов. — До 10 февраля нужно определиться с возможностью ее доработки. Затем начнутся технические моменты: поиск спонсоров, подготовка стены. Мы поможем художникам с подъемной техникой. В идеале, конечно, начать оформление стены в начале мая, чтобы успеть ко Дню города или «Славянскому базару».

Чтобы нарисовать граффити на такой большой стене, нужно около месяца ежедневной работы. С созданием граффити обещают помочь витебские художники-волонтеры.

Приблизительная стоимость проекта — до 10 тысяч рублей.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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На конкурс поступило 13 эскизов от художников из Витебска, Гомеля, Бобруйска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.
 
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