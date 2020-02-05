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Пистолет в туалете самолета. Как прокололся охранник бывшего британского премьера Кэмерона

05.02.2020 15:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полицейский телохранитель, приставленный к бывшему британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону, временно отстранен от исполнения своих обязанностей за ошибку, которую многие сочли бы непростительной.


Фото: Reuters

Предполагается, что он оставил заряженный пистолет, а также, по некоторым данным, свой собственный паспорт и паспорт Дэвида Кэмерона в туалете самолета британской авиакомпании British Airways, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Лондон.

Пистолет Glock 17 и документы были обнаружены одним из пассажиров, который был в шоке от этой находки и передал ее командиру авиалайнера.

Королевским особам и высокопоставленным политикам полагается полицейская охрана, и телохранители имеют право проносить на борт самолета личное оружие. Однако демонстрировать его, а тем более забывать в уборной, мягко говоря не рекомендуется.

«Командир самолета подтвердил находку пистолета и сообщил, что оружие возвращено владельцу, но это лишь еще сильнее напугало людей», — рассказал один из пассажиров. После недолгой заминки пилот вновь обратился к пассажирам и сказал, что оружие удалено из самолета, после чего рейс вылетел в Лондон.

Инцидент произошел в прошлый понедельник. «С тех пор данный офицер временно отстранен от исполнения своих обязанностей, — заявили в Скотленд-ярде. — Мы чрезвычайно серьезно относимся к этому делу и начали внутреннее расследование».

«Взлет прошел нормально»

«Мы следуем правилам Управления гражданской авиации, которые разрешают офицерам британской полиции проносить на борт самолета оружие при особых обстоятельствах, заявила в свою очередь представительница British Airways. — Наш экипаж быстро разобрался с ситуацией еще до взлета, и рейс прошел нормально».

Дэвид Кэмерон возглавлял британское правительство шесть лет и подал в отставку в июле 2016 года после референдума, на котором жители страны высказались за выход Великобритании из ЕС.

 
 
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Полицейский телохранитель, приставленный к бывшему британскому премьер-министру Дэвиду Кэмерону, временно отстранен от исполнения своих обязанностей за ошибку,...
 
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