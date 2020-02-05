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Зрелище завораживает: посмотрите, как река выбрасывает на берег огромные куски льда
05.02.2020 15:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Надвиг льда — редкое природное явление, которое случается на реках и водоемах при перепадах температуры. Участки льда разной структуры и плотности начинают двигаться относительно друг друга, в результате чего огромные глыбы буквально выдавливает на берег. Это явление сняли на видео на реке Амур под Хабаровском, и выглядит оно по-настоящему завораживающе. Взгляните сами!
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Лед может заходить на берег на расстояние до 30 метров!
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