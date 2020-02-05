Зрелище завораживает: посмотрите, как река выбрасывает на берег огромные куски льда

Источник материала: Tut.by

Надвиг льда — редкое природное явление, которое случается на реках и водоемах при перепадах температуры. Участки льда разной структуры и плотности начинают двигаться относительно друг друга, в результате чего огромные глыбы буквально выдавливает на берег. Это явление сняли на видео на реке Амур под Хабаровском, и выглядит оно по-настоящему завораживающе. Взгляните сами!