«Храм XII века случайно открыли, когда строили морг». Как в Полоцке возводят кадетский корпус

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2019 года в Полоцке началась реконструкция зданий Верхнего замка. Бывший больничный городок в центре города, рядом с Софийским собором, решили превратить в дом для кадетов — там будет находиться училище. Ситуация в Полоцке обсуждалась на «круглом столе» по археологии, который провела «Звязда» . Публикуем один из фрагментов дискуссии.



Фото: Сергей Крышен, gorod214.by

«Звязда»: Работы на Верхнем замке сегодня под пристальным вниманием общественности. Некоторые считают, что памятник истории государственного значения под угрозой как минимум повреждения…

Вадим Лакиза (кандидат исторических наук заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси): Да, сейчас эта ситуация активно обсуждается в социальных сетях. Высказываются очень разные мнения. Но пока что заказчик тех работ не ушел ни на одну точку от соблюдения законодательства при согласовании и, надеюсь, на дальшейшее осуществление мер по охране археологического наследия.

Денис Дук (доктор исторических наук ректор Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова): Большая часть Верхнего замка была фактически без присмотра много лет, с того момента, как оттуда выехала городская больница, и никого это особенно не волновало. Сегодня есть инвестиционный проект, есть полностью понимание, что там будет наведен порядок.

Ольга Левко (доктор исторических наук заведующий Центра археологии и древней истории Беларуси НАН Беларуси): Некоторые коллеги-историки начали призывать в интернете: мол, вставай, народ, защищать Полоцк. От чего? Те, кто действительно переживает, что происходит на Верхнем замке и в каком состоянии будут объекты, могли бы обратиться к нам, и мы бы все показали. В 2018 году, когда разрабатывался проект реконструкции этой территории, представители проектного учреждения ко мне ездили даже по два раза в неделю с каждой частью плана на согласование. Для них я сделала большую папку с материалами по тем исследованиям, которые уже проводились на территории Верхнего замка. На карте обозначены все раскопки, которые за 80 лет исследований Полоцка были сделаны. Институт дал свои рекомендации, как сделать реконструкцию, чтобы минимизировать вмешательство в культурный слой, чтобы сберечь его для будущих поколений, так наскоком схватить все и бежать за бульдозером, вытаскивая из-под него какие-то находки, было бы неправильно.

Мы попросили подумать над тем, как сделать проект, чтобы как можно меньшим было вмешательство в слой, даже категорически запретили выкорчевывать деревья, только спиливать. Все это сейчас предусмотрено и уже осуществляется. На открытых участках, на которых можно провести стационарные раскопки, постоянно присутствуют археологи. Каждый кусок земли на этой территории находится под нашим контролем. Более того, организация, которая отвечает за работу всех строительных бригад на этой площадке, контролирует полное выполнение всех наших требований. На нарушения, которые могут допускаться, реакция мгновенная и жесткая — вплоть до отстранения организации от дальнейшего участия в работах …

Денис Дук: На Верхнем замке в послевоенное время не было никакого проекта по археологическим раскопкам. Например, древний княжеский храм XII века был случайно открыт, когда копали котлован для строительства морга. И сегодня, когда последний снесен, площадка будет выложена специальной плиткой, полочане смогут увидеть контуры этого храма, представить, как он располагался. Останки храма, который, скорее всего, назывался в честь Архангела Михаила, сохраняются в земле — если появится такая необходимость, можно будет их дальше исследовать.

Деревянные здания XIII века, которые находятся как раз на том месте, где самый большой культурный слой в Полоцке — до восьми метров, — как были открыты? В 1958 году, когда возводилось здание онкодиспансера, ковшом экскаватора были выброшены на поверхность бревна. Тогда общественность Полоцка, простые люди подняли вопрос, что здесь делает экскаватор, когда очевидно, что бревна древние. И в то время работы были приостановлены, на местах строительства появились профессиональные археологи и начались крупномасштабные раскопки Верхнего замка. Сегодня полученные в 1960-е годы данные являются золотым фондом археологической науки…

Наталья Хвир (начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Республики Беларусь): Законодательством, в частности положениями Кодекса Республики Беларусь о культуре, предусмотрена разработка проектов зон охраны, согласно которым регламентируются вопросы содержания и использования объектов историко-культурного наследия. К сожалению, пока такой проект зоны охраны исторического центра Полоцка не готов. Местные органы власти должны организовывать разработку проектов зон охраны и не только исторических центров городов, а в том числе и объектов археологии, архитектуры, памятников истории. В течение 2019 года была организована разработка и утверждено Министерством культуры 28 проектов зон охраны именно по археологии. Такие документы должны обязательно быть, с ними было бы проще работать, даже, если есть какие-то нарушения, привлекать к административной ответственности.

Вячеслав Данилович (кандидат исторических наук, директор Института истории НАН Беларуси): Да, нужно оформить зону охраны исторического центра Полоцка. Фактически она есть — возможно, на каком-то этапе местные власти не сделали шаг, чтобы ее официально зарегистрировать. Но самое важное, что исследования здесь выполняются в соответствии с законодательством.