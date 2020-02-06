Умер американский актер Кирк Дуглас. Он родился в семье эмигрантов из-под Могилева

Источник материала: Tut.by

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.



Майкл и Кирк Дуглас. Фото: Reuters

«Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения.

Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из-под Могилева . Карьеру он начал уже после Второй Мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на «Оскар» — сначала за роль в фильме «Чемпион», а затем за роль в ленте «Злые и красивые». Позже Дуглас выступал также в качестве продюсера.

Среди его самых известных фильмов — «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».

За всю свою карьеру Кирк Дуглас лишь один раз был удостоен «Оскара». Это произошло уже в 1996 году, когда ему вручили награду за 50-летний вклад в кинематограф.