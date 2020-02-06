|
Умер американский актер Кирк Дуглас. Он родился в семье эмигрантов из-под Могилева
06.02.2020 07:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу
«Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.
Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь, а оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения.
Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов
Среди его самых известных фильмов — «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».
За всю свою карьеру Кирк Дуглас лишь один раз был удостоен «Оскара». Это произошло уже в 1996 году, когда ему вручили награду за 50-летний вклад в кинематограф.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он был звездой золотого века Голливуда, но «Оскар» получил лишь за вклад в развитие кинематографа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)