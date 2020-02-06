Боб Марли: как футбол и вера погубили легенду мировой музыки

Источник материала: Tut.by

Боб Марли на Ямайке — самая популярная персона, известнее всех президентов, бобслеистов, Усейна Болта и даже собственного сына, продающего пластинки миллионными тиражами. Песня One Love Боба Марли признана неофициальным гимном страны, а в каждом доме, даже если там нет портрета президента или иконы с изображением Иисуса Христа или святого эфиопской православной церкви Аарона Дивного, обязательно будет хотя бы один плакат Боба Марли.



Боб Марли. Фото: wikipedia.org

6 февраля, день рождения Боба Марли, на Ямайке празднуют ярче и радостнее, чем Новый год, рождество или День независимости, — по всей стране проходят концерты. Со сцен произносят речи те, кто при жизни общался с Бобом Марли, кто колесил с ним по всему свету на гастролях. Телевидение в прямом эфире транслирует интервью жены легендарного музыканта, в Кингстоне, столице Ямайки, сотни тысяч человек ломятся на концерт Дамиана Марли, одного из сыновей, который продолжил дело своего отца, делая музыку регги всё более и более популярной по всему миру.

«Деньги не могут купить жизнь», — это были последние слова музыканта, которые он сказал своему сыну в госпитале в день смерти, в мае 1981 года.

В этой фразе был весь Боб Марли. Под словом «жизнь» он не подразумевал физическое состояние, он имел в виду понятие духовное. Если бы для него жизнь заключалась лишь в том, можешь ли ты ходить или нет, скорее всего, он бы до сих пор радовал нас своим присутствием и любой, у кого есть деньги на билет до Ямайки, мог бы воочию взглянуть на живую легенду. Хит-парады полнились бы десятками новых песен от короля регги.

Но для Боба жизнь была чем-то большим, чем возможностью вставать каждое утро, готовить завтрак, прикуривать самокрутку и пялиться в экран телевизора. Для него жизнь — это состояние души. Подумать только, ведь великого певца можно было спасти простой ампутацией пальца — операцией, на которую сейчас уходит не более получаса, а человека даже не надо погружать в общий наркоз.

Футбол



Боб Марли. Фото: wikipedia.org

«Боб был отличным футболистом. На все гастроли возил с собой футбольный мяч и каждый раз, как выдавалась свободная минутка, вместе с членами группы и местными, которых удавалось подтянуть к игре, гонял его по двору отеля или по площадке, если она была. Он хорошо играл и, если бы не музыка, может, даже выступал бы в сборной Ямайки по футболу. Кто же мог подумать, что это хобби обернётся для него такими последствиями. Но, наверное, даже если бы он знал, что произойдёт, он бы не отказался от футбола — такой уж он был человек», — рассказал АиФ.by продюсер Боба Марли Ли «Скретч» Перри во время своего визита в туристический город Негрил, где планировался концерт по случаю дня рождения певца.

У певца даже была специальная футбольная форма со стилизованной литерой «М» на груди, рядом с сердцем. Эту форму сшили по специальному заказу музыканта для него и всей его команды, которая играла во время гастролей либо против команды организаторов концерта, либо против команды местных фанатов в городе, куда приезжал Боб со своей группой The Wailers.

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Как раз во время одного из таких матчей Бобу наступили на ногу и шипом бутсы повредили большой палец. В этот день певец играть уже не мог. Но не прошло и недели, как палец немного зажил и практически перестал болеть, хотя опухоль и не спадала — Боб вновь вышел на футбольное поле. Хотя ему и советовали обратиться к врачам, он отгонял эту идею, как назойливое насекомое, не желая забивать голову подобными мелочами.

«Он настолько любил футбол, что его даже похоронили с футбольным мячом. В его склепе лежит гитара, на которой он играл и сочинял музыку, пучок конопли, которую он курил, кольцо, подаренное ему эфиопским принцем, Библия и футбольный мяч — так он сам завещал», — рассказывает один из смотрителей дома-музея Боба Марли, находящегося в деревушке, где молодой музыкант провёл первые годы своей жизни до переезда в столицу.

Спустя весьма продолжительное время, в 1977 году, Марли начать испытывать проблемы со здоровьем и обратился в клинику. Анализ крови выявил злокачественную меланому — рак кожи. Как показали исследования, заражение началось именно из-за той давней травмы большого пальца, на которую Боб в своё время не обратил никакого внимания. Вполне возможно, что своевременное лечение не позволило бы обычному повреждению перетечь в такую тяжёлую форму, как злокачественная опухоль.

Вера



«Bob Marley and The Wailers» во время Uprising Tour, 1980 год. Фото: wikipedia.org

Однако времени на раздумья у него не было. Даже лучше самого певца, воспринявшего страшную болезнь как должное, этот факт осознавали его лечащие врачи. Болезнь ещё можно было победить, причём достаточно несложными методами — метастазов в организме обнаружено не было. Достаточно было лишь ампутации большого пальца, являвшегося очагом заражения, и непродолжительной химиотерапии, которая помогла бы убить следы заразы, оставшиеся в крови музыканта. Но сам Боб Марли был против таких методов.

«Раста не приемлет ампутации. Не пристало, чтобы человека разбирали на запчасти», — заявил музыкант, отказавшись от несложной операции, которая могла бы спасти ему жизнь.

Но это была жизнь в понимании врачей — физическое существование. Боб Марли же в этот момент спасал жизнь такой, какой он понимал её, — свою духовную целостность. Он следовал правилам растафарианства, религии, неразрывно связанной с эфиопской православной церковью. Для него сохранение бесценной души было важнее здоровья, которое он отдавал на откуп Богу.

Боб Марли продолжал гастролировать практически до последнего момента. После того, как врачи отвели ему порядка полугода, он активно выступал на протяжении трёх лет.

Состояние певца ухудшалось. Из-за химиотерапии, которая мало помогала, пришлось сбрить знаменитую прическу музыканта — его массивные дреды. За год до этого, когда стало понятно, что конец близок, 4 мая 1981 года Боб Марли принял православие в эфиопской православной церкви в городе Кингстон, выбрав себе имя Берхане Селассие (на амхарском языке — Свет Святой Троицы).

Лишь в последние месяцы жизни, когда ему уже было сложно ходить, родственники настояли на том, чтобы певца перевезли в лучшую на тот момент клинику по борьбе с меланомой в мире — в Германию, в местечко под названием Роттах-Эгерн.

Марли умер спустя ровно год и одну неделю после своего крещения — 11 мая 1981 года. В стране был объявлен общенациональный траур, а проводить певца в его последний путь под его песни собралось более миллиона ямайцев и паломников со всего света.