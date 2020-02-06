В Минске расцвела лещина

Источник материала: Tut.by

В Минске на улице Академической зацвела лещина. Об этом TUT.BY сообщил читатель Леонид Степанович.



Фото предоставлено читателем

— Уже весна… Хотя и снежок пошел, да и ночью кратковременно подморозило. Бывает. Несколько лет назад 9 февраля я даже находил на лугах у реки Березина цветущие одуванчики. А в детстве в это время в снегу по шею в школу ходили. Все изменяется, — написал читатель.



Фото предоставлено читателем

Лещина (или орешник) — вид листопадных деревянистых кустарников и деревьев рода Лещина. Обычно ее цветение происходит в марте — апреле, редко — в феврале.