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В Минске расцвела лещина
06.02.2020 14:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на улице Академической зацвела лещина. Об этом TUT.BY сообщил читатель Леонид Степанович.
— Уже весна… Хотя и снежок пошел, да и ночью кратковременно подморозило. Бывает. Несколько лет назад 9 февраля я даже находил на лугах у реки Березина цветущие одуванчики. А в детстве в это время в снегу по шею в школу ходили. Все изменяется, — написал читатель.
Лещина (или орешник) — вид листопадных деревянистых кустарников и деревьев рода Лещина. Обычно ее цветение происходит в марте — апреле, редко — в феврале.
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В Минске на улице Академической зацвела лещина.
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