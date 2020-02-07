В Кении умер слон Тим - всемирная знаменитость, один из последних на планете слонов с большими бивнями

Источник материала: Tut.by

Смотрители национального парка Амбосели в Кении сообщили о смерти слона Тима — знаменитости парка, одного из последних слонов с большими бивнями в Африке и в целом на планете. Ему было около 50 лет, смерть наступила по естественным причинам. Всего за четыре месяца до этого в Кении также по естественным причинам умер другой знаменитый слон Мэтт, которому было 52 года, пишет Tjournal.



Слон Тим. Фото: instagram.com/ryan.wilkie.photos

Когда рейнджеры обнаружили тело Тима, на нём были следы, оставленные другими слонами — вероятно, те неоднократно пытались поднять вожака.

Тело Тима передали управлению национальных музеев Найроби, из него сделают чучело, которое будут использовать в образовательных и выставочных целях. Представители Амбосели вспоминают его как доброжелательного, спокойного и мирного слона, его любили в Кении, а многие туристы приезжали в парк специально для того, чтобы посмотреть на местную знаменитость.

Когда защитники дикой природы Кении впервые нашли Тима, у него была большая рана на спине — вероятно, он пострадал от рук браконьеров, добывающих бивни. Но даже тогда он был достаточно дружелюбным и не проявлял агрессию по отношению к людям.

Жертвами браконьеров стали многие из его родственников, включая мать. Из-за этого 2016 году на Тима надели ошейник с чипом, позволяющим отслеживать его местонахождение. Благодаря этой метке эксперты всегда знали, где находится не только сам старый слон, но и сопровождающее его стадо.

У такого решения было и неожиданное последствие: слон похудел. Дело в том, что он и молодые слоны из его стада больше не могли совершать ночные «набеги» на местные фермерские хозяйства, где они ели молодые посевы. Рейнджеры знали, когда слоны оказывались слишком близко к фермам, и отгоняли животных. Только за первый год были зарегистрированы 183 попытки проникнуть на сельскохозяйственные угодья: команда, следившая за Тимом, тогда смогла перехватить и предотвратить почти 50% его рейдов.

Правда, в 2018 году Тим каким-то образом избавился от метки, которую позже пришлось переустанавливать.

Несмотря на круглосуточное наблюдение, в том году слон едва не погиб. Он застрял в болоте и не мог выбраться почти сутки, прежде чем рейнджеры пришли на помощь. Спасение Тима, который увяз в жидкой грязи почти полностью, продолжалось несколько часов.

В парке долгое время собирались провести торжественную церемонию с участием президента Кении Ухуру Кениатой — в рамках этой церемонии слонам хотели присвоить традиционные кенийские имена, чтобы повысить осведомлённость о местной культуре и наследии для всего мира. Провести её не успели.

Имя «Тим» кенийская знаменитость получила от Синтии Мосс, основательницы Фонда Амбосели по изучению слонов, в рамках самого продолжительного в истории исследования этого вида животных. Он был членом «семейства Т»: его мать звали Триста, одного из её братьев — Толстой, а бабушку-матриарха — Терезия. Толстой продолжает жить в парке Амбосели: он младше Тима, хотя по человеческим меркам и приходится ему дядей, и был его постоянным спутником в ночных набегах на фермерские хозяйства.

У самого Тима в стаде также было несколько самок, и он успел стать отцом десятков слонят.