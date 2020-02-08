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Пинский концертный зал приглашает на «Февральские музыкальные вечера»

08.02.2020 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинский концертный зал приглашает на «Февральские музыкальные вечера»
В городском концертном зале состоится фестиваль «Февральские музыкальные вечера». Его проведение в столице Полесья стало уже доброй традицией – форум соберет ведущих музыкантов Беларуси  и зарубежья уже в 26-й раз.

В этом году пинчан ждет интересная программа, в том числе запланированы и премьеры. Всего состоится шесть концертов.

Так, откроется фестиваль 8 февраля. В «Музыкальной гостиной» пройдет вечер камерной вокальной музыки «Любовь и жизнь женщины» Татьяны Старченко (фортепиано) с участием солистки Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Татьяны Третьяк (сопрано). В программе – произведения Р. Шумана, Р. Штрауса, П. Чайковского, С. Рахманинова, старинные романсы, романсы И. Шварца и М. Таривердиева.

12 февраля зрителей приглашают на концерт фортепианного дуэта – солистов Белгосфилармонии Валерия Боровикова и Натальи Котовой (г. Минск).

21 февраля в Пинске впервые выступят музыканты из Бреста, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, обладатели гран-при международного конкурса «Ренессанс гитары» Никита Монин (балалайка) и Юрий Монин (гитара). 22 февраля программа продолжится вечером авторской и бардовской песни с участием Александра Макаренкова из Москвы.

Любителей органной музыки порадуют лауреаты международных конкурсов Елизавета Морозова (г. Минск) и Екатерина Иванова (г. Витебск). Они выступят 25 февраля. А в завершение фестиваля, 27 февраля, состоится  концерт городского камерного оркестра под управлением Оксаны Макаревич (г. Пинск).

Наталья МИЛЕВСКАЯ

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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