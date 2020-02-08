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Мадонна жалуется на цензуру. Ее концерт в Лондоне прервали ровно в одиннадцать

08.02.2020 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время концерта Мадонны в лондонском зале «Палладиум» отключили звук, свет и закрыли занавес — как только ее шоу «Madame X» подошло к 23:00 по местному времени.


Фото: Reuters

Мадонна опубликовала видео в своем «Инстаграме», на котором видно, как во время концерта опускается занавес. Певица отвечает на это гневной нецензурной тирадой, а затем исполняет последнюю песню «I Rise» уже при включенном свете — и выключенном микрофоне.

Местный совет района Вестминстер, где находится «Палладиум», ранее предупреждал ее, что шоу должно закончиться до одиннадцати часов.

«Через пять минут после того, как наступило обозначенное ими время, у нас оставалась еще одна песня — и „Палладиум“ решил подвергнуть нас цензуре. Они опустили железный пожарный занавес весом девять тонн. К счастью, его остановили на полпути, и никто не пострадал. Большое спасибо всей аудитории, которая не двинулась с места и не оставила нас. Власть народу!!», — написала Мадонна.

Концертный зал прямо не ответил на утверждения Мадонны, что ее концерт пытались прервать, но отверг ее версию событий.

«Вопреки некоторым сообщениям, во время вчерашнего концерта сотрудники „Палладиума“ не опускали железный пожарный занавес — и не пытались это сделать», — сказал представитель зала.

Из видеозаписи выступления Мадонны можно заключить, что был действительно опущен занавес из ткани, а не железный противопожарный.

В эти две недели Мадонна дает в Лондоне 12 концертов тура «Madame X» в поддержку ее одноименного 14-ого альбома.

Концерты ее американского тура начинались значительно позже лондонских, и фанаты часто ждали начала выступления по несколько часов.

Фанаты в любом случае довольны

Поклонники удивились столь строгой политике концертного зала.

«Мадонна только что прервала песню на середине, поскольку занавес „Палладиума“ опустился и включился свет, когда она не уложилась в комендантский час. Великолепный момент. Она закончила шоу акапелла, стоя перед занавесом, настоящая звезда!» — восторгается и возмущается одновременно юзер @ChadLDN.

«Нам не только удалось наконец-то увидеть легендарную Мадонну вживую, но она еще и не вписалась в комендантский час, а „Палладиум“ включил свет и выключил звук. Когда занавес опустился, Мадонна и ее танцоры ворвались обратно на сцену и спели I Rise a капелла вместе с аудиторией», — свидетельствует другой фанат @OllieCharles.

После скандала с занавесом некоторые поклонники не знают, чего ожидать от следующих шоу в Лондоне.

«[Стою в очереди] в лондонском „Палладиуме“ на шоуMadame X. Появится ли Мадонна и выступит, или отменит концерт? Будет ли она вовремя, или на нее опустят занавес? Получим ли мы полное шоу или сокращенное? Но, блин, это же Мадонна! Я в полнейшем предвкушении», — теряется в догадках Энди Дайер.

Мадонна ранее отменила 10 из 93 концертов тура Madame X из-за травм колена.

Перед началом этого тура Мадонна говорила, что устала от концертов на стадионах и хочет добиться более интимной атмосферы на своих выступлениях. Поэтому она проводит серию шоу в относительно небольших залах — таких, как лондонский «Палладиум» — он рассчитан на 2,8 тыс. зрителей.

В Париже, куда звезда отправится после Лондона, у нее запланированы 14 концертов в зале «Гран-Рекс», который, как и лондонский «Палладиум», является памятником архитектуры.

 
 
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Во время концерта Мадонны в лондонском зале «Палладиум» отключили звук, свет и закрыли занавес - как только ее шоу «Madame X» подошло к 23:00 по местному времени.
 
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