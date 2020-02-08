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В Минске прошел «парад бородачей». Как это было

08.02.2020 20:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске сегодня прошел «парад бородачей». В столичном баре Coyote провели конкурс Beard & Moustache Competition. Победителей выбирали в нескольких номинациях, в том числе «Естественные усы», «Бородка», «Борода со стилизованными усами». Мероприятие получилось ярким.
























 
Теги: Минск
 
 
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В Минске сегодня прошел «парад бородачей». В столичном баре Coyote провели конкурс Beard & Moustache Competition.
 
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