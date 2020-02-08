|
В Минске прошел «парад бородачей». Как это было
08.02.2020 20:55 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске сегодня прошел «парад бородачей». В столичном баре Coyote провели конкурс Beard & Moustache Competition. Победителей выбирали в нескольких номинациях, в том числе «Естественные усы», «Бородка», «Борода со стилизованными усами». Мероприятие получилось ярким.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске сегодня прошел «парад бородачей». В столичном баре Coyote провели конкурс Beard & Moustache Competition.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)