Сретенский бал провели в Осиповичах

Источник материала: Асiповiцкi край

Актёры образцового театрального коллектива «Школьный театр» (руководитель — Ирина Теребильник») устроили сегодня настоящий бал! Посвятили торжество одному из главных православных праздников — Сретению Господню, а также 5-летию музейной экспозиции Дараган, в зале которой ребята и танцевали.

Подобное мероприятие в Осиповичах проводится впервые, поэтому в качестве приглашенных были только семьи и друзья юных актеров. Для гостей провели экскурсию по экспозиции, а после начался бал. Вальсы, польки, полонез, кадриль, падэспань — всего молодёжь исполнила 13 танцев, а ещё читала стихи и демонстрировала настоящее актерское мастерство.

Почетным гостем бала стал настоятель храма «Живоносный источник» иеромонах Максим Юндил.





































Фото Марии ТАЛЕЙКО.