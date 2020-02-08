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Сретенский бал провели в Осиповичах

08.02.2020 — Новости Культуры | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Актёры образцового театрального коллектива «Школьный театр» (руководитель — Ирина Теребильник») устроили сегодня настоящий бал! Посвятили торжество одному из главных православных праздников — Сретению Господню, а также 5-летию музейной экспозиции Дараган, в зале которой ребята и танцевали.

Подобное мероприятие в Осиповичах проводится впервые, поэтому в качестве приглашенных были только семьи и друзья юных актеров. Для гостей провели экскурсию по экспозиции, а после начался бал. Вальсы, польки, полонез, кадриль, падэспань — всего молодёжь исполнила 13 танцев, а ещё читала стихи и демонстрировала настоящее актерское мастерство.

Почетным гостем бала стал настоятель храма «Живоносный источник» иеромонах Максим Юндил.

Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах
Сретенский бал провели в Осиповичах

Фото Марии ТАЛЕЙКО.

 
 
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Актёры образцового театрального коллектива «Школьный театр» (руководитель — Ирина Теребильник») устроили сегодня настоящий бал! Посвятили торжество...
 
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