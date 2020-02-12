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Эту картину продали за 30 млн долларов. Посмотрите, как она выглядит
12.02.2020 11:52 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Картина английского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была продана на лондонском аукционе Sotheby’s за 23,1 млн фунтов стерлингов (29,8 млн долларов),
Картина была написана в 1966 году. Последний раз она выставлялась на продажу в 2006-м, но тогда за нее заплатили всего 2,9 млн фунта стерлингов.
Дэвид Хокни является автором самой дорогой проданной при жизни картины. Его «Портрет художника (бассейн с двумя фигурами)» был
Художник, фотограф и теоретик искусства Дэвид Хокни родился в Англии в 1937 году. Один из заметных представителей поп-арта, согласно опросу тысячи британских деятелей искусства, он признан самым влиятельным английским художником всех времен. Работы Хокни представлены в собраниях ведущих музеев мира, в том числе в Метрополитен-музее и Национальной портретной галерее в Лондоне. Лауреат множества премий и кавалер орденов. Живет в Лос-Анджелесе.
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Картина английского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была продана на лондонском аукционе Sotheby's за 23,1 млн фунтов стерлингов (29,8 млн долларов)
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