Немецкий солдат сохранил книги из разграбленной библиотеки Хрептовичей в Щорсах - а его внук вернул их домой

Источник материала: Tut.by

В Беларусь вернули несколько старинных книг уникальной библиотеки магнатов Хрептовичей, которая когда-то находилась в их имении в Щорсах Новогрудского района. Книги могли исчезнуть во время Первой мировой войны, если бы не один из немецких солдат. Он собрал в полуразрушенном дворце раритеты, а потом бережно хранил их всю жизнь, завещав своим детям вернуть книги туда, откуда они были взяты. Но долгое время возвращать экземпляры было некуда — имение-то разрушено. Недавно внук солдата возобновил поиски, наткнулся в Сети на сайт Фонда «Щорсы и Хрептовичи», который занимаются усадьбой, — и все завертелось.



Фото предоставлено Фондом «Щорсы и Хрептовичи»

Когда-то о библиотеке Хрептовичей в Щорсах говорили много и с восторгом. В имении были собраны редкие книги, работы историков и ученых. Собирать экземпляры начал подканцлер, а потом и последний канцлер Великого княжества Литовского Иоахим Литавор Хрептович в XVIII веке. Он выкупал редкие книги из частных библиотек, при этом о цене не задумывался.

Например, Хрептович выкупил собрание польского богослова, основателя Варшавской публичной библиотеки епископа Иосифа Залусского после того, как его сослали в Калугу, а книги остались в Варшаве. Или же — библиотеку графа Михаила Раецкого. В итоге в Щорсах были собраны редкие и очень дорогие книги.

К сожалению, судьба библиотеки Хрептовичей печальна — она не пережила Первую мировую войну, была «добита» приходом большевиков и некоторыми местными жителями, которые, после того, как графская семья покинула имение, разграбили остатки собраний. Книги, как вспоминали старожилы, сжигали, а кожаные обложки использовали для изготовления обуви.



Директор Фонда «Щорсы и Хрептовичи» Анна Булда и Хельмут Фикель. Фото предоставлено Фондом «Щорсы и Хрептовичи»

Во время Первой мировой войны граф Константин Хрептович-Бутенев отдал часть библиотеки в Киев для хранения. Но некоторые экземпляры оставались в усадьбе. Фронт тем временем подошел вплотную к Щорсам и его линия проходила как раз посередине имения.

Библиотека (и то, что в ней осталось) в то время находилась в мансардном помещении. Однажды после очередного артобстрела немецкие солдаты вошли во дворец. Среди них был Херман Юлиус Швезингер. На стенах висели картины, а на полу были разбросаны книги. Немец не смог пройти мимо старинных томов или пустить их на растопку, как это делали другие солдаты. Собрав бережно то, что можно было еще сохранить, он отправил раритеты в Германию, тем самым спасая редкие книги. Вернувшись домой, он изучал содержание книг, а потом бережно хранил раритеты. В конце жизни он завещал передать книги туда, откуда они были взяты.

Наследники делали запросы в библиотеки СССР еще в 1975 году, но так и не нашли, куда вернуть книги.

И вот в конце 2019 года внук солдата Хельмут Фикель возобновил поиски, но уже через Сеть — и наткнулся на сайт Фонда. Он сразу же написал в Беларусь.



Херман Юлиус Швезингер. Фото: предоставлено Фондом «Щорсы и Хрептовичи»

— С того момента началась подготовка к возвращению книги домой. Хельмут сообщил нам только об одной книге, которая была у него. Мы обратились в МИД и Национальную библиотеку за помощью, собирали и готовили все необходимые документы. В конце января мы отправились в Германию за раритетом с полным пакетом документов. Встреча с Хельмутом и его супругой прошла в теплой обстановке, и в процессе беседы выяснилось, что у его тети Марион Швезингер — дочери того самого немецкого солдата — есть еще пара книг. Спасибо ответственному отношению к делу нашего сопровождающего от Посольства Беларуси в ФРГ Михаила Ивашкевича — мы сразу рванули за книгами. У Марион оказалось еще два раритета. Она передала их нам и рассказала историю жизни своего отца. Он был преподавателем, а за за свои взгляды, противоречащие нацистскому режиму, во время войны попал в Бухенвальд. После лагеря продолжил преподавательскую деятельность, — рассказывает директор Фонда «Щорсы и Хрептовичи» Анна Булда.



Фото: предоставлено Фондом «Щорсы и Хрептовичи»

Итогом поездки стали книги, которые вернулись в Беларусь. Это «Гражданская история королевства Неаполь в переводе с итальянского Пьера Джаноне» на французском языке со штампом и экслибрисом Иоахима Хрептовича, «Российские политические, литературные, исторические и некрологические дневники» на французском языке со штампом Адама Хрептовича и «Сборник од» на немецком и латинском языках. В последней книге штамп оторван, причастна ли она к собранию Хрептовичей, установит экспертиза.

— Мы планируем передать книги на временный депозит в Национальную библиотеку Беларуси, где цифровые копии будут доступны для изучения всем желающим. Как только в Щорсах появятся условия для хранения и экспонирования книг — книги перейдут в музей в Щорсах, — говорит Анна.













Анна Булда и рассказывает, что сейчас Фонд Фонд «Щорсы и Хрептовичи» очень хочет накрыть крышу у башен Мурованки — это часть усадьбы, где когда-то был сельхоздвор, построенный в виде средневекового замка.

— Это весьма затратное мероприятие: необходимо провести техническую экспертизу состояния башен, изготовить проектно-сметную документацию, закупить материалы и найти бригаду строителей, готовых работать на такой высоте. По предварительным подсчетам, на накрытие двух башен понадобится около 20 тысяч белорусских рублей. Если сбор пройдет успешно, то уже летом мы увидим крыши над башнями — и это приблизит время, когда книги вернутся в Щорсы, откуда их забрали более 100 лет назад, — рассказывает Анна.

Сохранившаяся часть библиотеки до сих пор в Украине. Некоторые раритеты лежат в Киевском университете, некоторые — в Академии наук Украины. Хрептовичи передали в Киев на хранение около семи тысяч книг и более 120 рукописей. Вся же библиотека насчитывала около 20 тысяч раритетов.

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