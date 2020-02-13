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Назван старейший мужчина в мире. Кто он и как выглядит?

13.02.2020 12:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японец Читэцу Ватанабэ был официально признан старейшим живущим мужчиной в мире по состоянию на 12 февраля 2020 года. Ему исполнилось 112 лет и 344 дней, пишет guinnessworldrecords.com.


Титэцу Ватанабэ. Фото: guinnessworldrecords.com

Читэцу родился 5 марта 1907 года. В молодости он работал на Таиване на плантации сахарного тросника. В 1944-м его призвали в японскую армию, в составе которой он принял участие во Второй мировой.

После войны он вернулся в Японию и до пенсии работал в фирме, связанной с сельским хозяйством. Но до 104 лет Читэцу выращивал на ферме картофель, помидоры, клубнику и сливы.

Видео: Guinness World Records

Последние годы он живет в доме престарелых. Японец не так активен, как раньше. Но вплоть до прошлого года он делал упражение, решал математические упражнения, занимался оригами и каллиграфией.

На вопрос о секрете своего долголетия Читэцу ответил так: «не злиться и продолжать улыбаться».

 
 
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Японец Читэцу Ватанабэ был официально признан старейшим живущим мужчиной в мире по состоянию на 12 февраля 2020 года. Ему исполнилось 112 лет и 344 дней
 
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