Назван старейший мужчина в мире. Кто он и как выглядит?

Источник материала: Tut.by

Японец Читэцу Ватанабэ был официально признан старейшим живущим мужчиной в мире по состоянию на 12 февраля 2020 года. Ему исполнилось 112 лет и 344 дней, пишет guinnessworldrecords.com.



Титэцу Ватанабэ. Фото: guinnessworldrecords.com

Читэцу родился 5 марта 1907 года. В молодости он работал на Таиване на плантации сахарного тросника. В 1944-м его призвали в японскую армию, в составе которой он принял участие во Второй мировой.

После войны он вернулся в Японию и до пенсии работал в фирме, связанной с сельским хозяйством. Но до 104 лет Читэцу выращивал на ферме картофель, помидоры, клубнику и сливы.

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Последние годы он живет в доме престарелых. Японец не так активен, как раньше. Но вплоть до прошлого года он делал упражение, решал математические упражнения, занимался оригами и каллиграфией.

На вопрос о секрете своего долголетия Читэцу ответил так: «не злиться и продолжать улыбаться».