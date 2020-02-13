|
В музее скучно? В Гродно это решили исправить - и объявили конкурс народных идей
13.02.2020 12:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Управление культуры Гродненского облисполкома и музей истории религии решили провести конкурс на лучшее инновационное решения для развития музеев. Хотят услышать предложения по популяризации музеев и изменению экспозиций — чтобы не было скучно. Правда, в конкурсе могут участвовать лишь жители Гродненщины в возрасте до 31 года.
На конкурс «Музей моей мечты» можно присылать, например, эссе, эскизы, трехмерные модели.
А вообще фантазия ограничивается только тематикой: работы должны быть связаны с экспозиционно-выставочной, фондовой, научно-образовательной, научно-просветительской, реставрационной деятельностью музея, музейным менеджментом и маркетингом, дизайном музейных пространств, представлением музейной деятельности в интернете.
Прием заявок будет проходить до 15 апреля этого года. Потом жюри отберет лучшие идеи и составит шорт-лист лучших работ. А в мае определятся победители. Результаты конкурса огласят 16 мая во время проведения «Ночи музеев» в музее истории религии, куда будут приглашены все финалисты.
В жюри, кстати, войдут представители музейного сообщества, преподаватели вузов, представители туризма. В итоге, возможно, лучшие идеи воплотят в жизнь.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление культуры Гродненского облисполкома и музей истории религии решили провести конкурс на лучшее инновационное решения для развития музеев. В общем, хотят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)