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В музее скучно? В Гродно это решили исправить - и объявили конкурс народных идей

13.02.2020 12:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Управление культуры Гродненского облисполкома и музей истории религии решили провести конкурс на лучшее инновационное решения для развития музеев. Хотят услышать предложения по популяризации музеев и изменению экспозиций — чтобы не было скучно. Правда, в конкурсе могут участвовать лишь жители Гродненщины в возрасте до 31 года.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

На конкурс «Музей моей мечты» можно присылать, например, эссе, эскизы, трехмерные модели.

А вообще фантазия ограничивается только тематикой: работы должны быть связаны с экспозиционно-выставочной, фондовой, научно-образовательной, научно-просветительской, реставрационной деятельностью музея, музейным менеджментом и маркетингом, дизайном музейных пространств, представлением музейной деятельности в интернете.

Прием заявок будет проходить до 15 апреля этого года. Потом жюри отберет лучшие идеи и составит шорт-лист лучших работ. А в мае определятся победители. Результаты конкурса огласят 16 мая во время проведения «Ночи музеев» в музее истории религии, куда будут приглашены все финалисты.


В жюри, кстати, войдут представители музейного сообщества, преподаватели вузов, представители туризма. В итоге, возможно, лучшие идеи воплотят в жизнь.

Хотите поучаствовать? Присылайте заявки и конкурсные работы на электронную почту: muzey-religii@tut.by (с пометкой «Конкурс «Музей моей мечты») или приносите их по адресу: г. Гродно, ул. Замковая, 16, учреждение культуры «Гродненский государственный музей истории религии». Более подробная информация здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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Управление культуры Гродненского облисполкома и музей истории религии решили провести конкурс на лучшее инновационное решения для развития музеев. В общем, хотят...
 
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