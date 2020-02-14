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Тест ко Дню святого Валентина. Что вы на самом деле знаете об этом празднике?
14.02.2020 09:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если вы думаете, что 14 февраля — это придумка современных маркетологов, чтобы продать вам побольше «валентинок», цветов, украшений и гаджетов, то у нас для вас подарок! Пройдите наш тест — узнаете много нового о Дне святого Валентина.
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